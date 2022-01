Tallon Griekspoor heeft in de tweede ronde van de Australian Open net niet kunnen stunten tegen Pablo Carreño Busta, de nummer 21 van de wereld. De Nederlander ging in vijf sets ten onder in Melbourne en leed zijn eerste nederlaag sinds begin september.

Na een lange partij van zo'n vier uur en een kwartier stond er 3-6, 7-6 (6), 6-7 (3), 6-3 en 4-6 in het nadeel van Griekspoor op het scorebord. Carreño Busta sloeg toe op zijn tweede matchpoint.

In de beslissende set van de gelijkopgaande partij behielden beide spelers hun service, tot de tiende game. Griekspoor zag Carreño Busta uitlopen tot 0-40 en kon slechts één van de drie matchpoints wegwerken.

Griekspoor, die de 62e plek op de wereldranglijst bezet, had in de eerste ronde nog voor een verrassing gezorgd door Fabio Fognini eenvoudig opzij te zetten. De 25-jarige Nederlander gaf maar negen games weg tegen de ervaren Italiaan.

Die overwinning paste in de opmars van Griekspoor, die in de aanloop naar de Australian Open een reeks van 29 overwinningen had neergezet. In de aanloop naar het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar kampte hij wel met een teenblessure en moest hij een partij tegen Rafael Nadal laten schieten.

Tallon Griekspoor leed zijn eerste nederlaag sinds begin september, toen Novak Djokovic te sterk was op de US Open. Foto: Getty Images

Griekspoor heeft het fysiek zwaar

In de Kia Arena in Melbourne bood Griekspoor ondanks fysieke klachten goed partij aan Carreño Busta, die twee keer in de halve finales van een Grand Slam stond en voormalig nummer tien van de wereld is. De Spanjaard won de eerste set en nam in de tweede set een 3-1-voorsprong, maar Griekspoor knokte zich ondanks pijn aan zijn bovenbeen en schouder terug.

De tweede set, die Griekspoor binnenhaalde dankzij een dubbele fout van Carreño Busta, duurde ruim een uur. Na verlies van de derde set - Griekspoor was te slordig in de tiebreak - liep de Noord-Hollander in de vierde set rap uit naar een 3-0-voorsprong.

Hij liet zijn tegenstander nog terugkomen, maar haalde de set binnen en daardoor kwam het aan op de vijfde set. Daarin had de taaie Carreño Busta het initiatief en bewoog Griekspoor steeds moeizamer. In de tiende game brak dat hem op.

Door de nederlaag van Griekspoor is Botic van de Zandschulp nog de enige Nederlandse man in het enkelspel op de Australian Open. De nummer 57 van de wereld neemt het donderdag op tegen de Fransman Richard Gasquet.