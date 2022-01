De Australische tennisbond heeft dinsdag voor het eerst gereageerd op het besluit van de minister van Immigratie om Novak Djokovic het land uit te zetten. Tennis Australia respecteert de gang van zaken, maar baalt van de manier waarop de zaak de aanloop naar de Australian Open overschaduwde.

Verschillende toptennissers spraken afgelopen week hun frustratie uit over de aandacht die de 34-jarige Djokovic kreeg. Onder anderen Rafael Nadal, Stéfanos Tsitsipás en Emma Raducanu stelden dat er door de soap rondom het visum van de Serviër te weinig aandacht uitging naar de prestaties op de baan.

"We herkennen ons in het beeld dat recentelijke gebeurtenissen een grote afleiding zijn geweest voor iedereen. We betreuren ten zeerste dat dit een impact heeft gehad op de spelers", schrijft de Australische tennisbond in een verklaring.

"Er zijn altijd lessen waar we lering uit kunnen trekken en we zullen alles ook grondig evalueren, zoals we elk jaar doen. Dat proces begint altijd al als de Australian Open-winnaars hun trofee in de lucht houden."

Djokovic arriveerde twee weken geleden in Melbourne om zich voor te bereiden op de Australian Open. De ongevaccineerde Serviër had, uitgerekend van de Australische tennisbond en deelstaat Victoria, een vrijstelling van vaccinatie tegen COVID-19 gekregen. Op de luchthaven werd zijn visum echter ingetrokken omdat hij zijn uitzonderingspositie niet goed kon verklaren.

Een rechter besloot een kleine week later dat de veelbesproken Djokovic alsnog in Australië mocht blijven, waardoor de zaak maar bleef voortduren. De minister van Immigratie maakte zaterdag van zijn bevoegdheid gebruik om de nummer één van de wereld op veiligheidsgronden alsnog Australië uit te zetten.

Daarmee kwam de soap alsnog ten einde. Djokovic arriveerde maandag rond het middaguur op de luchthaven van Belgrado, waar hij werd opgewacht door honderden Servische fans. Maandag ging in Melbourne ook de Australian Open van start. Het Grand Slam-toernooi duurt tot en met 30 januari.