Arantxa Rus is dinsdag na een zenuwslopend duel uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open. De Nederlandse gaf tegen haar voormalige dubbelpartner Tamara Zidansek een comfortabele voorsprong uit handen, overleefde daarna drie matchpoints, maar verloor toch.

De 31-jarige Rus moest na een spectaculaire partij van 2,5 uur haar meerdere erkennen in Zidansek: 6-3, 3-6 en 6-7 (8). De uitschakeling is een hard gelag voor Rus, die met 6-3 en 2-0 aan de leiding ging. Op 4-5 in de derde set werkte ze drie matchpoints weg, maar in de supertiebreak beschikte Zidansek over de langste adem.

Vorig jaar vormden Rus en de Sloveense Zidansek nog op verschillende toernooien een koppel in het dubbelspel, zoals op de Australian Open en Roland Garros. Nu is Rus bij het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar een duo met de Spaanse Nuria Parrizas Diaz.

Rus stond op het punt om voor de derde keer de eerste ronde van de Australian Open te overleven. De oud-winnares bij de junioren haalde in 2011 en 2020 wel de tweede ronde, maar daar bleef het toen ook bij.

Zidansek reikte in 2019 en 2020 ook tot de tweede ronde van de Australian Open. De huidige nummer 29 van de wereld speelt in de tweede ronde tegen de Britse Heather Watson (WTA-94), die met 6-3, 5-7 en 6-2 te sterk was voor de Egyptische Mayar Sherif (WTA-62).

Het Australian Open-avontuur van Arantxa Rus is na één wedstrijd ten einde gekomen. Het Australian Open-avontuur van Arantxa Rus is na één wedstrijd ten einde gekomen. Foto: AP

Rus geeft comfortabele voorsprong toch uit handen

Botic van de Zandschulp had eerder op dinsdag al het goede voorbeeld gegeven op baan 17 en ook Rus ging voortvarend van start op het Australische hardcourt. De Zuid-Hollandse plaatste snel twee breaks en liep daardoor uit naar een 4-1-voorsprong. Zidansek kreeg daarna geen breakpoint meer om het tij te keren.

In het tweede bedrijf had Rus de klus al lang en breed moeten klaren. Ze plaatste wederom een snelle break en kreeg bij 2-0 nog eens twee breakpoints, maar die verzilverde ze niet. Zidansek zag haar kans schoon en brak de Nederlandse om de stand gelijk te trekken: 2-2.

Even later overkwam Rus precies hetzelfde. Op 3-3 verzuimde ze een van haar twee breakpoints te verzilveren, waarna Zidansek in de daaropvolgende game wel toesloeg op de service van de Nederlandse en even later de stand in sets gelijktrok.

In de beslissende set was het woord aan Zidansek, die Rus direct brak en uitliep naar een 4-2-voorsprong. Het leek voorbij toen Zidansek op een 5-4-voorsprong kwam en mocht serveren voor de wedstrijd, maar Rus overleefde drie matchpoints en benutte een van de vijf breakpoints die ze in die lange game kreeg.

In de allesbeslissende supertiebreak verloor Rus de eerste vijf punten door een aantal onnodige fouten, maar wonder bij wonder knokte ze zich terug tot 6-6. Het ging lang gelijk op, maar Rus leed op 8-8 haar vierde mini-break en was daarna niet bij machte om een vierde matchpoint van Zidansek weg te slaan.