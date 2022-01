Emma Raducanu heeft dinsdag mede dankzij een flitsende start de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De US Open-winnares had wel drie sets nodig om Sloane Stephens uit te schakelen. Petra Kvitová en Angelique Kerber liggen al uit het toernooi, terwijl Simona Halep en Aryna Sabalenka hun openingspartij wél overleefden.

De pas negentienjarige Raducanu trok na een uur en drie kwartier aan het langste eind tegen Stephens, de US Open-winnares van 2017: 6-0, 2-6 en 6-1. In de eerste set liet Raducanu geen spaan heel van Stephens. Ze gunde de Amerikaanse slechts vier punten en pakte haar eerste zes games in slechts achttien minuten.

In het tweede bedrijf knokte Stephens zich helemaal terug en wist ze drie servicegames van Raducanu te winnen, maar het bleek uitstel van executie. Mede door elf onnodige fouten in de derde set dwong Stephens geen enkel breakpoint meer af, terwijl ze zelf wel twee keer gebroken werd.

De zwaarbevochten overwinning komt op een goed moment voor Raducanu, die een lastige voorbereiding kende. De Britse revelatie raakte in december besmet met het coronavirus en werd vorige week bij het WTA-toernooi in Sydney in de eerste ronde van de baan geveegd door Elena Rybakina (0-6 en 1-6).

Raducanu maakte vorig jaar grote indruk door haar imponerende zegereeks op de US Open. De huidige nummer achttien van de wereld won het Grand Slam-toernooi in New York als qualifier zonder ook maar een set te verliezen. In Melbourne maakt ze nu haar debuut op de Australian Open.

Emma Raducanu won mede dankzij een flitsende start van Sloane Stephens. Foto: Getty Images

Grand Slam-winnaressen Kvitová en Kerber nu al uitgeschakeld

Voor de 31-jarige Kvitová zit het eerste Grand Slam-toernooi van 2022 er al op. De Tsjechische pakte slechts vier games tegen leeftijdsgenoot Sorana Cîrstea, de nummer 38 van de wereld: 6-2 en 6-2. Kvitová plaatste geen enkele break, sloeg slechts zeven winners en noteerde veel meer onnodige fouten dan haar opponente (39 om 19).

Drie jaar geleden haalde Kvitová nog de finale op de Australian Open. De tweevoudig Wimbledon-winnares (2011 en 2014) kende al een teleurstellend 2021, waarin ze op geen enkel Grand Slam-toernooi verder kwam dan de derde ronde. Ze is inmiddels afgezakt naar de negentiende positie op de wereldranglijst.

Cîrstea doet al voor de veertiende keer mee aan de Australian Open en kwam nooit verder dan de vierde ronde. De Roemeense, die in 2017 de laatste zestien bereikte, neemt het in de derde ronde op tegen de Slowaakse Kristína Kucová.

Ook voor Kerber is de Australian Open al ten einde. De drievoudig Grand Slam-winnares verloor van Kaia Kanepi uit Estland: 4-6 en 3-6. Kerber schreef de Australian Open in 2016 op haar naam en haalde in 2018 de halve finales.

Simona Halep speelde niet op de toppen van haar kunnen, maar dat hoefde ook niet om de tweede ronde te bereiken. Foto: AFP

Halep zonder setverlies door, Sabalenka worstelt

De dertigjarige Halep maakte geen fout in haar openingspartij en rekende zonder setverlies af met de Poolse Magdalena Frech, de mondiale nummer 102: 6-4 en 6-3. De Roemeense werd weliswaar vier keer gebroken, maar ze won ook zeven keer de servicegame van Frech.

Tweevoudig Grand Slam-winnares Halep hoopt voor de tweede keer de finale van de Australian Open te bereiken. In 2018 verloor ze in de eindstrijd van de inmiddels gestopte Caroline Wozniacki. Halep maakte vorige week al een goede indruk door het voorbereidingstoernooi in Melbourne op haar naam te schrijven.

Ook Aryna Sabalenka staat in de tweede ronde van de Australian Open. De nummer twee van de wereld kwam met de schrik vrij tegen de Australische Storm Sanders: 5-7, 6-3 en 6-2. Sabalenka boekte zo haar eerste zege van 2022, nadat ze op twee voorbereidingstoernooien in Adelaide in de eerste ronde was uitgeschakeld.