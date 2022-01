Petra Kvitová is dinsdag al in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De Tsjechische werd simpel opzijgezet door de Roemeense Sorana Cîrstea. Simona Halep was ook niet foutloos, maar won wel van Magdalena Frech.

De 31-jarige Kvitová pakte slechts vier games tegen leeftijdsgenoot Cîrstea, de nummer 38 van de wereld: 6-2 en 6-2. De Tsjechische plaatste geen enkele break, sloeg slechts zeven winners en noteerde veel meer onnodige fouten dan haar opponente (39 om 19).

Drie jaar geleden haalde Kvitová nog de finale op de Australian Open. De tweevoudig Wimbledon-winnares (2011 en 2014) kende al een teleurstellend 2021, waarin ze op geen enkel Grand Slam-toernooi verder kwam dan de derde ronde. Ze is inmiddels afgezakt naar de negentiende positie op de wereldranglijst.

Cîrstea doet al voor de veertiende keer mee aan de Australian Open en kwam nooit verder dan de vierde ronde. De Roemeense, die in 2017 de laatste zestien bereikte, neemt het in de derde ronde op tegen de Slowaakse Kristína Kucová.

De dertigjarige Halep maakte geen fout in haar openingspartij en rekende zonder setverlies af met de Poolse Frech, de mondiale nummer 102: 6-4 en 6-3. De Roemeense werd wel vier keer gebroken, maar ze won ook zeven keer de servicegame van Frech.

Tweevoudig Grand Slam-winnares Halep hoopt voor de tweede keer de finale van de Australian Open te bereiken. In 2018 verloor ze in de eindstrijd van de inmiddels gestopte Caroline Wozniacki. Halep maakte vorige week al een goede indruk door het voorbereidingstoernooi in Melbourne op haar naam te schrijven.