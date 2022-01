Daniil Medvedev heeft dinsdag zonder problemen de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De Rus rekende zonder setverlies af met de Zwitser Henri Laaksonen.

De 25-jarige Medvedev maakte in een uur en 54 minuten korte metten met Laaksonen, de nummer 91 van de wereld: 6-1, 6-4 en 7-6 (3). Helemaal in het begin van de partij leek het even spannend te worden toen Medvedev direct zijn eerste servicegame verloor, maar het was tevens de enige keer in de wedstrijd dat hij gebroken werd.

Door zijn vrij overtuigende zege in de Rod Laver Arena blijft Medvedev in de race om de Australian Open voor de eerste keer te winnen. De US Open-winnaar haalde vorig jaar de finale in Melbourne, maar Novak Djokovic hield hem toen van de titel af.

Door de afwezigheid van de mondiale nummer één Djokovic, die zondag na een slepende zaak over zijn visum Australië uit werd gezet, is Medvedev de hoogstgeplaatste speler op de Australian Open. Voor zijn finaleplek van vorig jaar kwam de nummer twee van de wereld nooit verder dan de vierde ronde.

In de tweede ronde wacht Medvedev mogelijk een wedstrijd tegen Nick Kyrgios. De Australiër, die in Melbourne altijd het publiek op zijn hand heeft, moet dan wel eerst de Britse qualifier Liam Broady zien te verslaan.

Mocht Medvedev ook de derde ronde halen, dan treft hij mogelijk Tallon Griekspoor. De Nederlander moet dinsdag eerst de Spanjaard Pablo Carreño Busta zien te kloppen. Botic van de Zandschulp staat eveneens in de tweede ronde door een overtuigende zege op Jan-Lennard Struff.