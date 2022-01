Andy Murray heeft dinsdag voor het eerst in vijf jaar de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De Schot rekende in een vijfsetter af met Nikoloz Basilashvili. Daniil Medvedev verloor in zijn eerste wedstrijd geen set aan de Zwitser Henri Laaksonen.

De 34-jarige Murray stapte na bijna vier uur als winnaar van de baan in de John Cain Arena: 6-1, 3-6, 6-4, 6-7 (5) en 6-4. Basilashvili sloeg maar liefst 99 onnodige fouten, al stelde hij daar ook 69 winners tegenover.

De laatste keer dat Murray in de tweede ronde van de Australian Open stond, was in 2017. De drievoudig Grand Slam-winnaar reikte toen tot de achtste finales, maar Mischa Zverev voorkwam dat hij zich bij de laatste acht voegde.

Daarna deed Murray door blessureleed en een lange revalidatieperiode na een zware heupoperatie alleen nog in 2019 mee aan het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar. Murray verloor drie jaar geleden in de eerste ronde van Roberto Bautista Agut.

Vorige week was Murray nog dicht bij zijn eerste ATP-titel sinds 2019, maar hij verloor in de finale van het toernooi in Sydney van Aslan Karatsev. De huidige nummer 113 van de wereld doet met een wildcard mee aan de Australian Open. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de Japanse qualifier Taro Daniel.

Murray haalde in zijn loopbaan vijf keer de finale van de Australian Open, maar won het toernooi nog nooit. In 2010 was Roger Federer hem de baas en in 2011, 2013, 2015 en 2016 verloor de Schot in de finale van Novak Djokovic.

Medvedev maakt geen fout in eerste ronde

De 25-jarige Medvedev maakte in een uur en 54 minuten korte metten met Laaksonen, de nummer 91 van de wereld: 6-1, 6-4 en 7-6 (3). Toen Medvedev helemaal in het begin van de partij direct zijn eerste servicegame verloor, leek het even spannend te worden. Maar het was tevens de enige keer in de wedstrijd dat hij gebroken werd.

Door zijn vrij overtuigende zege in de Rod Laver Arena blijft Medvedev in de race om de Australian Open voor de eerste keer te winnen. De US Open-winnaar haalde vorig jaar de finale in Melbourne, maar Djokovic hield hem toen van de titel af.

Door de afwezigheid van de mondiale nummer één Djokovic, die zondag na een slepende zaak over zijn visum Australië uit werd gezet, is Medvedev de hoogstgeplaatste speler op de Australian Open. Voor zijn finaleplek van vorig jaar kwam de nummer twee van de wereld nooit verder dan de vierde ronde.

In de tweede ronde wacht Medvedev mogelijk een wedstrijd tegen Nick Kyrgios. De Australiër, die in Melbourne altijd het publiek op zijn hand heeft, moet dan wel eerst de Britse qualifier Liam Broady zien te verslaan.

Mocht Medvedev ook de derde ronde halen, dan treft hij mogelijk Botic van de Zandschulp. De Veenendaler boekte een overtuigende zege op de Duitser Jan-Lennard Struff en neemt het donderdag eerst op tegen Richard Gasquet.