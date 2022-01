Botic van de Zandschulp heeft zich dinsdag op overtuigende wijze van een plek in de tweede ronde van de Australian Open verzekerd. De beste tennisser van Nederland, de nummer 57 van de wereld, was de Duitser Jan-Lennard Struff in drie sets de baas.

De partij op baan 17 van Melbourne Park duurde slechts een uur en 49 minuten: 6-4, 6-3 en 6-2. Van de Zandschulp werd in de hele wedstrijd maar één keer gebroken en sloeg zelf vijf keer toe op de service van de 31-jarige Struff.

De 26-jarige Van de Zandschulp is bezig aan het eerste Grand Slam-toernooi sinds zijn memorabele reeks op de US Open in september van vorig jaar. Hij beleefde in New York zijn doorbraak door de kwartfinales te halen.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de ervaren Fransman Richard Gasquet, die zijn landgenoot Ugo Humbert met 3-6, 7-6 (4), 7-6 (3) en 6-3 versloeg. Gasquet is de nummer 81 van de wereld, Humbert was als 29e geplaatst. Vorig jaar bleef Van de Zandschulp bij zijn debuut nog steken in de openingsronde.

Maandag bereikte Tallon Griekspoor al de tweede ronde van de Australian Open. Hij liet de Italiaan Fabio Fognini kansloos.

Botic van de Zandschulp bereikte met overtuiging de tweede ronde op de Australian Open. Botic van de Zandschulp bereikte met overtuiging de tweede ronde op de Australian Open. Foto: EPA

Van de Zandschulp sterk na weifelend begin

Van de Zandschulp begon op de winderige baan 17 nog wat weifelend aan het duel met Struff, die pas één keer een wedstrijd wist te winnen in Melbourne. Hij kwam met 4-2 achter, maar won vervolgens vier games op een rij. Struff besloot de set, waarin beiden nog wat zoekende waren, met een dubbele fout.

In de tweede set kwam Van de Zandschulp beter in de wedstrijd, terwijl Struff steeds meer fouten ging maken. Het werd 4-1 voor de Nederlander, die na winst van de eerste set geen moment meer in de problemen kwam en opvallend eenvoudig wegliep bij de wat gelaten Struff.

Illustratief voor het duel was misschien wel de wijze waarop Van de Zandschulp in de derde set op een 3-2-voorsprong, met een break, kwam. Na een sterk opgebouwd punt had Struff de bal voor het wegsmashen, maar de wind maakte het hem moeilijk.

Van de Zandschulp wist de smash nog terug te halen en plaatste de beslissende break. In de laatste games was het verzet gebroken, waarna Van de Zandschulp de wedstrijd na een reeks missers van Struff met een lovegame besliste.