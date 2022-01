Aslan Karatsev heeft maandag na een spectaculaire partij van bijna vijf uur de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De Rus sloeg meer dan honderd onnodige fouten, maar was in vijf sets wel te sterk voor de Spanjaard Jaume Munar.

De krachtmeting op Melbourne Park duurde om precies te zijn 4 uur en 52 minuten: 4-6, 7-6 (1), 6-7 (3), 6-4 en 6-4. De marathonpartij telde in totaal zestien breaks en was pas na middernacht (lokale tijd) klaar.

Opvallend was dat de 28-jarige Karatsev het voor elkaar kreeg om liefst 107 onnodige fouten te slaan, 72 meer dan Munar. Dat aantal compenseerde de Rus wel met 87 winners. Zijn Spaanse opponent moest het doen met 24 winners.

Het is het tweede jaar op rij dat Karatsev van zich laat spreken op de Australian Open. De Rus haalde vorig jaar als qualifier de halve finales in Melbourne. Hij moest het voor een plek in de eindstrijd in drie sets afleggen tegen de latere winnaar Novak Djokovic.

Na de Australian Open toonde Karatsev aan geen eendagsvlieg te zijn. Hij won sindsdien drie ATP-toernooien, waaronder die in Sydney van afgelopen week. De revelatie van vorig seizoen bezet momenteel de vijftiende plek op de wereldranglijst. Munar is de nummer 71 van de wereld.

Karatsev heeft nu een dag om uit te rusten en neemt het dan in de tweede ronde op tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald, die in vier sets te sterk was voor de Serviër Nikola Milojevic: 5-7, 6-4, 6-3 en 6-2.