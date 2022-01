De Australische premier Scott Morrison benadrukt dat Novak Djokovic mogelijk volgend jaar alweer kan meedoen aan de Australian Open. Na het innemen van zijn visum dreigt voor de nummer één van de wereld een verbanning voor drie jaar, maar daar kan hij onderuit komen.

"Er bestaat een mogelijkheid om onder de juiste omstandigheden sneller terug te keren. En dat zal op dat moment worden overwogen", zei Morrison maandag tegen de Australische radiozender 2GB Radio.

Het visum van Djokovic werd zondag ingenomen na een uitspraak van het federale gerechtshof. Daarmee kwam een einde aan de zaak die de tenniswereld meer dan een week in zijn greep hield. De 34-jarige Djokovic wilde in Melbourne voor zijn tiende Australian Open titel strijden, maar dat mag niet omdat hij zich niet wil laten vaccineren tegen COVID-19.

Volgens de immigratiewet in Australië kan Djokovic nu drie jaar lang geen nieuw visum krijgen, tenzij de Australische minister van Immigratie bepaalt dat er "dwingende of meelevende" redenen zijn.

Morrison wilde niet ingaan op de vraag of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren bij Djokovic. "Ik ga geen uitspraken doen die tot gevolg kunnen hebben dat de minister niet de beslissing kan nemen die hij moet nemen."

Novak Djokovic maandag tijdens een tussenstop op het vliegveld van Dubai. Novak Djokovic maandag tijdens een tussenstop op het vliegveld van Dubai. Foto: Reuters

'Ik neem wat tijd om bij te komen'

Op het moment dat Morrison zijn uitspraken deed, had Djokovic Australië al verlaten. De Serviër is inmiddels na een tussenlanding in Dubai, waar hij met enkele belangstellenden op de foto ging, op weg naar Belgrado.

"Ik neem wat tijd om bij te komen en te herstellen, voordat ik hier verder op ga reageren", zei Djokovic, nadat zondag duidelijk was geworden dat hij zijn visum definitief was kwijtgeraakt. "Ik ben extreem teleurgesteld door deze uitspraak. Het voelde niet fijn dat de focus de afgelopen weken op mij lag. Ik hoop dat we nu allemaal kunnen focussen op de sport en het toernooi waar ik van hou."

Aan het begin van de middag landt Djokovic in de Servische hoofdstad. Vanuit zijn thuisland werd hij de afgelopen weken gesteund in zijn strijd.

Overigens lijkt het erop dat de ongevaccineerde Djokovic ook een probleem heeft met het oog op Roland Garros. Bronnen rond de Franse regering melden maandag dat het voor buitenlandse atleten die in Frankrijk in professionele competities willen uitkomen, verplicht wordt een bewijs van vaccinatie tegen COVID-19 te overleggen.