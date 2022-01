Arianne Hartono merkte dat ze bij haar debuut op de Australian Open te veel bezig was met een eventuele overwinning. De 25-jarige Nederlandse gaf tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova een riante voorsprong weg: 6-2, 4-6 en 3-6.

"Bij een voorsprong van 6-2 en 4-2 dacht ik: oeh, het zit er toch wel in. Ik ben ook maar een mens en toen begon de gedachtemolen toch wel te draaien, zeg maar. En daar haalde zij voordeel uit", zei Hartono na haar eerste duel ooit op een Grand Slam-toernooi.

"Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet een beetje nerveus werd en erover na begon te denken. Ik heb toch een stapje te ver vooruit gedacht en baal nu behoorlijk hard. Het is hartstikke jammer, maar ik weet nu wel van mezelf dat ik mezelf in die positie kan brengen. Hopelijk leer ik ervan en kan ik me op dat vlak verbeteren."

Anisimova haalde in 2019 nog de halve finales van Roland Garros en won in de aanloop naar de Australian Open het voorbereidingstoernooi in Melbourne. Toch had de nummer zestig van de wereld anderhalve set lang weinig in te brengen.

"Ik speelde vrij en had niks te verliezen, maar zij begon ook steeds beter te spelen. Ze heeft best vroeg in het seizoen al best veel succes gehad, dus ik denk ook dat ik blij met mijn prestatie mag zijn", aldus Hartono.

Hartono twijfelt nog over debuut in Billie Jean King Cup

Hartono is vrij onopgemerkt opgeklommen naar een plek in de mondiale top tweehonderd en is nu de nummer drie van Nederland. Tot een debuut voor het Nederlands Billie Jean King Cup-team is het nog niet gekomen.

"Elise Tamaëla, de nieuwe captain, heeft me al wel benaderd", bekent Hartono. "Ik moet daarover nadenken, maar het zit zeker in mijn achterhoofd. Waar mijn beslissing van afhangt? Of het uitkomt in mijn schema en of dit het goede moment is om het te doen." Oranje neemt het in april thuis op tegen Spanje.

Hartono heeft Indonesische ouders en is in het verleden ook meermaals benaderd met de vraag of ze Indonesië wil vertegenwoordigen. "Mijn oom is bondscoach bij de nationale bond en hij heeft me altijd gevraagd voor dat land uit te komen. Maar ik ben geboren en getogen in Nederland, dus wil dat land ook vertegenwoordigen."

Voormalig collegetennisster Hartono keert nu in de Verenigde Staten weer terug naar het ITF-circuit, het niveau onder de WTA-toernooien.