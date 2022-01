Tallon Griekspoor heeft maandag op fraaie wijze de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De Nederlander was in Melbourne verrassend te sterk voor voormalig toptienspeler Fabio Fognini.

De 25-jarige Griekspoor gaf slechts negen games weg tegen de negen jaar oudere Fognini: 6-1, 6-4 en 6-4. De Nederlander, die veel punten won op zijn eerste service, werd in de hele wedstrijd geen enkele keer gebroken en stelde de zege na amper twee uur al veilig.

Het is voor het eerst dat Griekspoor de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De geboren Haarlemmer haalde in 2020 als qualifier voor het eerst het hoofdschema, maar hij strandde toen direct door een nederlaag tegen Taylor Fritz. Dit jaar was Griekspoor door zijn ranking rechtstreeks geplaatst voor de Australian Open.

De Nederlander, die in 2021 ook de tweede ronde van de US Open bereikte, is nu 29 wedstrijden op rij zonder nederlaag (walk-overs niet meegerekend). Hij zorgde ervoor dat Fognini voor het eerst sinds 2016 in de eerste ronde strandt. De Italiaan was in 2019 nog de nummer negen van de wereld, maar bezet nu de 32e positie.

Het was in de aanloop naar de Australian Open de vraag of Griekspoor überhaupt mee zou kunnen doen. De nummer 62 van de wereld meldde zich op het voorbereidingstoernooi in Melbourne vanwege een voetblessure af voor zijn duel met Rafael Nadal in de kwartfinales.

In de tweede ronde van de Australian Open wacht Griekspoor een duel met Pablo Carreño Busta. De Spanjaard verloor in zijn eerste partij ook geen set tegen de Argentijn Tomás Martín Etcheverry: 6-1, 6-2 en 7-6 (2). Carreño Busta haalde op de Australian Open twee keer de vierde ronde en stond ook twee keer in de halve finales van de US Open.