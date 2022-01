Tallon Griekspoor heeft maandag op overtuigende wijze en voor het eerst in zijn loopbaan de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De sterk spelende Nederlander was in Melbourne verrassend te sterk voor voormalig toptienspeler Fabio Fognini.

De 25-jarige Griekspoor gaf slechts negen games weg tegen de negen jaar oudere Fognini: 6-1, 6-4 en 6-4. De Nederlander, die veel punten won op zijn eerste service, werd in de hele wedstrijd geen enkele keer gebroken en stelde de zege na amper twee uur al veilig.

Het is de twee keer dat Griekspoor meedoet aan de Australian Open. De geboren Haarlemmer haalde in 2020 als qualifier het hoofdschema, maar hij strandde toen direct door een nederlaag tegen Taylor Fritz. Dit jaar was Griekspoor door zijn ranking rechtstreeks geplaatst voor de Australian Open.

De Nederlander, die in 2021 ook de tweede ronde van de US Open bereikte, is nu 29 wedstrijden op rij zonder nederlaag (walk-overs niet meegerekend). Hij zorgde ervoor dat Fognini voor het eerst sinds 2016 in de eerste ronde van de Australian Open strandt. De Italiaan was in 2019 nog de nummer negen van de wereld, maar bezet nu de 32e positie.

Het was in de aanloop naar de Australian Open de vraag of Griekspoor überhaupt mee zou kunnen doen. De nummer 62 van de wereld meldde zich op het voorbereidingstoernooi in Melbourne vanwege een voetblessure af voor zijn duel met Rafael Nadal in de kwartfinales.

In de tweede ronde van de Australian Open wacht Griekspoor een duel met Pablo Carreño Busta. De Spanjaard verloor in zijn eerste partij tegen de Argentijn Tomás Martín Etcheverry ook geen set: 6-1, 6-2 en 7-6 (2). Carreño Busta haalde op de Australian Open twee keer de vierde ronde en stond ook twee keer in de halve finales van de US Open.

Fabio Fognini werd na de eerste set behandeld aan zijn schouder. Foto: Getty Images

Griekspoor heeft weinig te duchten van Fognini

Ondanks zijn rommelige aanloop naar de Australian Open schoot Griekspoor uit de startblokken. Door een snelle break leidde de Nederlander binnen een mum van tijd met 3-0. Hij miste daarna een breakpoint om er 4-0 van te maken, maar op 4-1 pakte hij alsnog de servicegame van Fognini. De eerste set duurde maar 27 minuten.

Fognini, die zich na na zijn desastreuze start even liet behandelen aan zijn schouder, leek in het tweede bedrijf beter tegenstand te bieden op baan 6. Bij een 2-2-stand gaf hij echter drie breakpoints weg, waarvan hij er maar één wist weg te werken.

Griekspoor bleef in zijn daaropvolgende servicegame met hangen en wurgen overeind - Fognini verzuimde een van zijn twee breakpoints te benutten - en pakte de tweede set met een lovegame.

In de derde set ging Griekspoor verder waar hij gebleven was. Hij liet amper steken vallen in zijn eigen servicegames en deelde Fognini bij een stand van 4-4 de genadeklap toe met een love break. De Italiaan pakte in de laatste game nog wel het eerste punt, maar werd daarna overklast en besliste het duel zelf met zijn 32e onnodige fout.

Ook Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus maken nog kans op een plek in de tweede ronde. Van de Zandschulp speelt dinsdag (1.00 uur Nederlandse tijd) tegen de Duitser Jan-Lennard Struff. Rus wacht een duel met Tamara Zidansek.