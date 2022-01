Ashleigh Barty heeft maandag op weg naar de tweede ronde van de Australian Open slechts één game verloren. De nummer één van de wereld liet geen spaan heel van Lesia Tsurenko. Titelverdediger Naomi Osaka maakte in haar eerste wedstrijd korte metten met de Colombiaanse Camila Osorio, terwijl oud-winnares Sofia Kenin zich liet verrassen.

De 25-jarige Barty had aan 54 minuten in de Rod Laver Arena genoeg om de overwinning veilig te stellen: 6-0 en 6-1. De Oekraïense qualifier Tsurenko won in de hele wedstrijd slechts 28 van de 83 punten en wist maar vier winners te slaan.

Bij een stand van 0-5 voorkwam Tsurenko nog wel dat Barty de Australian Open opnieuw met een zogenoemde double bagle begon. In 2021 maakte de Australische gehakt van de Servische Danka Kovinic: 6-0 en 6-0. Tsurenko verloor in 2020 ook in de eerste ronde van Barty, maar pakte toen nog verrassend de eerste set.

Barty hoopt dit jaar voor de eerste keer de Australian Open te winnen. De thuisspeelster won in haar loopbaan wel al Roland Garros (2019) en Wimbledon (2021). Op de Australian Open kwam ze nooit verder dan de halve finales (2020).

In de tweede ronde wacht Barty opnieuw een duel met een qualifier. Lucia Bronzetti, de nummer 142 van de wereld, was in haar eersterondepartij te sterk voor de Russin Varvara Gracheva: 3-6, 6-2 en 6-3.

Kenin nu al uitgeschakeld op Australian Open

Sofia Kenin won de Australian Open in tegenstelling tot Barty wel al een keer, maar de Amerikaanse maakt al geen kans meer op een nieuwe titel. Madison Keys won met 7-6 (2) en 7-5 van de Australian Open-winnares van 2020.

Voor Coco Gauff zit de Australian Open er ook al na één wedstrijd op. Het zeventienjarige talent, dat in 2020 nog verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Osaka, werd opzijgezet door de Chinese Wang Qiang: 4-6 en 2-6.

De dertigjarige Wang doet voor de achtste keer mee aan de Australian Open. De huidige nummer 110 van de wereld kwam in Melbourne nooit verder dan de laatste zestien. In 2019 haalde ze wel de kwartfinales van de US Open.

Titelverdedigster Osaka gunt Osorio zes games

De 24-jarige Osaka had iets meer dan een uur nodig om de overwinning veilig te stellen: 6-3 en 6-3. De nummer twaalf van de wereld werd in de eerste set wel een keer gebroken, maar dat deerde haar niet. Osorio, de nummer vijftig van de wereld, sloeg in de hele wedstrijd slechts vijf winners.

In de tweede ronde neemt Osaka het op tegen de Amerikaanse Madison Brengle. De nummer 54 van de wereld profiteerde van een opgave van de Oekraïense Dayana Yastremska. Brengle leidde toen al met 6-1, 0-6 en 5-0.

Osaka speelt in Melbourne haar eerste Grand Slam-toernooi sinds de US Open van vorig jaar. De Japanse werd in New York al in de derde ronde uitgeschakeld en kondigde een tennispauze aan. Ze maakte vorige week op het WTA-toernooi in Melbourne haar rentree, maar gaf voor haar halve finale op omdat haar lichaam na maanden zonder tennis moest wennen aan de intensiteit.

Op de Australian Open presteert Osaka de laatste jaren overwegend sterk. De viervoudig Grand Slam-winnares won het toernooi in 2019 en vorig jaar. In 2020 was de derde ronde het eindstation voor de tweevoudig US Open-winnares.

