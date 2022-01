Rafael Nadal heeft maandag met speels gemak de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De nummer vijf van de wereld had in Melbourne weinig te duchten van de Amerikaan Marcos Giron.

De 35-jarige Nadal verloor slechts zeven games in de Rod Laver Arena: 6-1, 6-4 en 6-2. De Spanjaard sloeg bijna net zoveel onnodige fouten als Giron, maar noteerde een stuk meer winners (34 om 10) dan de nummer 66 van de wereld. Giron kreeg twee kansen op een break, maar verzilverde die niet.

Voor Nadal was het zijn zeventigste zege op de Australian Open, waar hij voor de zestiende keer de tweede ronde haalde. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar won het toernooi in Melbourne alleen in 2009. In 2012, 2014, 2017 en 2019 trok 'Rafa' in de finale aan het kortste eind.

De voorbereiding op deze Australian Open verliep goed voor Nadal, want hij schreef het ATP-toernooi in Melbourne op zijn naam zonder ook maar een set te verliezen. Het was voor de Spanjaard zijn eerste officiële toernooi sinds augustus 2021.

Mocht Nadal de Australian Open dit jaar winnen, dan staat hij als eerste tennisser ooit op 21 Grand Slam-titels. Nadal deelt het record nog met Novak Djokovic en Roger Federer, die er niet bij zijn in Melbourne. Djokovic werd zondag Australië uitgezet na een slepende zaak over zijn visum.

Voor een plek in de derde ronde neemt Nadal het op tegen de Australiër Thanasi Kokkinakis of de Duitse qualifier Yannick Hanfmann. Kokkinakis won zaterdag ter voorbereiding op de Australian Open nog het ATP-toernooi in Adelaide.