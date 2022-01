Alex Hawke, de Australische minister van Immigratie, zegt in een verklaring blij te zijn met de beslissing van het gerechtshof om het visum van Novak Djokovic in te nemen. De Servische president Aleksandar Vucic beschuldigt Asutralië van leugens in de geruchtmakende zaak.

Hawke ontzegde de toptennisser de toegang tot zijn land wegens fouten in zijn visumaanvraag. "Het innemen van Djokovic' visum is in het algemeen belang van Australië", zegt de minister zondag in een verklaring.

"Ons land heeft een sterke grenscontrole gehad, waardoor we relatief veilig zijn gebleven tijdens de pandemie", schrijft Hawke. "Dat heeft geresulteerd in een van de laagste sterftecijfers, sterkste economische groei en hoogste vaccinatiegraden ter wereld."

"Mede door deze strenge grenscontroles is de cohesie onder de bevolking sterk. Mensen hebben offers gebracht tijdens de pandemie en de overheid dient de resultaten daarvan te beschermen", aldus de minister.

Servische president beschuldigt Australië van leugens

Vucic had zondag kort contact met Djokovic, die rond 12.30 uur Nederlandse tijd op een vliegtuig naar Dubai stapt. Van daaruit zal hij verder richting Servië reizen.

"Ik heb hem gezegd dat we niet kunnen wachten om hem weer in Servië te verwelkomen. Dit is zijn land, hij is hier altijd welkom", aldus de Servische president.

Vucic sprak zijn afschuw uit over het handelen van de Australische overheid. "Om de beste tennisser ter wereld elf dagen lang zo te mishandelen en dan na elf dagen dezelfde beslissing te nemen als op de eerste dag..."

Volgens Vucic heeft Djokovic een "zinloze" juridische strijd gestreden. "De advocaten van de Australische overheid hebben simpelweg gelogen. Ze zeiden bijvoorbeeld dat de vaccinatiegraad in Servië onder de 50 procent is, maar de officiële cijfers zijn 58 procent."

'Australiërs bij WK atletiek in Belgrado zullen beter worden behandeld'

De Servische president vermoedt dat de Australische politici wilden scoren met hun harde aanpak van Djokovic, om populariteit te winnen in de aanloop naar de verkiezingen in maart.

"Atleten, ook uit Australië, die in maart aan de WK indooratletiek in Belgrado meedoen, kunnen er zeker van zijn dat wij ze veel beter behandelen", zei Vucic. "We zullen ze niet misbruiken voor electoraal gewin."

Daarnaast bedankte Vucic de mensen in Australië die Djokovic gesteund hebben, door bij zijn hotel te protesteren. "Dank jullie wel, ik weet dat veel Australiërs van Servië houden."

"Ze denken nu misschien dat ze Djokovic vernederd hebben, maar Australië heeft alleen zichzelf vernederd. Djokovic kan terugkeren naar zijn eigen land, waar hij iedereen recht in de ogen kan kijken met zijn borst vooruit."