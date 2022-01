Novak Djokovic heeft zondag in een verklaring gereageerd op het verlies van zijn zaak in hoger beroep. De nummer één van de wereld moet Australië definitief verlaten en kan niet deelnemen aan de Australian Open.

"Ik ben enorm teleurgesteld over de uitspraak van het hof dat mijn beroep tegen het besluit van de minister heeft afgewezen", schrijft Djokovic. "Maar ik zal het vonnis respecteren en meewerken met de autoriteiten om het land te verlaten."

"Het was erg ongemakkelijk dat de focus de afgelopen weken zo op mij lag. Ik hoop dat de aandacht nu kan gaan naar de sport en het toernooi waar ik zo van houd", aldus de Serviër, die de Australian Open al negen keer (waaronder de laatste drie jaar) wist te winnen.

"Ik wens de andere spelers, medewerkers, vrijwilligers en toeschouwers allemaal het beste", schrijft Djokovic. Het toernooi in Melbourne begint maandag.

Djokovic bedankt Serviërs voor hun steun

De ongevaccineerde Djokovic dacht recht te hebben op een vrijstelling van de vaccinatieplicht in Australië, omdat hij in december een infectie heeft doorgemaakt. Aanvankelijk stelde een Australische rechter hem in het gelijk. Maar omdat de tennisser bij zijn visumaanvraag fouten had gemaakt, werd zijn visum later alsnog ingetrokken.

Djokovic bracht bijna twee weken door in een quarantainehotel in Melbourne, waar voornamelijk asielzoekers gehuisvest zijn. Honderden voor- en tegenstanders demonstreerden de afgelopen dagen bij dat hotel voor de toelating of het terugsturen van de tennisser.

"Ik wil mijn familie, vrienden, fans en landgenoten bedanken voor jullie continue steun. Jullie hebben me veel kracht gegeven", zegt Djokovic, die voorlopig de rust opzoekt. "Ik neem nu wat tijd om bij te komen en te herstellen, voordat ik hier verder op zal reageren."

Caruso vervangt Djokovic

Djokovic reisde naar Australië nadat de Australian Open hem had gezegd dat hij aanspraak zou maken op een vrijstelling van de vaccinatieplicht. Het toernooi meldt nu het besluit van het gerechtshof te respecteren.

De plek van Djokovic in het toernooi wordt ingenomen door lucky loser Salvatore Caruso. De Italiaanse nummer 150 van de wereld speelt maandag in de eerste ronde tegen Miomir Kecmanovic, een landgenoot van Djokovic. Caruso werd in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi uitgeschakeld.