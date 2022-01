Novak Djokovic moet Australië definitief verlaten en kan niet meedoen aan de Australian Open. De nummer één van de wereld zag zondag zijn laatste kans vervliegen, doordat het gerechtshof zijn beroep tegen het intrekken van zijn visum heeft afgewezen.

De beslissing van de drie rechters was unaniem, zei voorzitter James Allsop. Het gerechtshof deed zondag alleen een korte, mondelinge uitspraak. Het volledige vonnis op schrift verschijnt "zo snel mogelijk in de komende dagen".

Allsop benadrukte dat het hof de gang van zaken heeft beoordeeld. "We hebben bekeken of de beslissing van de overheid irrationeel of juridisch onjuist was." Daar was volgens de drie rechters geen sprake van en dus verloor Djokovic de zaak.

Zo komt er een einde aan een soap die bijna twee weken duurde. Djokovic was op 4 januari met een medische vrijstelling op zak naar Australië gevlogen, maar bij aankomst werd zijn visum ingetrokken.

De Serviër had zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus maar dacht recht te hebben op een vrijstelling, omdat hij in december een infectie met het coronavirus had doorgemaakt. Djokovic stapte naar de rechter en die bepaalde maandag dat hij mocht blijven.

Minister Alex Hawke van Immigratie besloot vrijdag het visum van de toptennisser echter alsnog in te trekken, omdat Djokovic had verzwegen dat hij in de veertien dagen voor zijn vertrek naar Australië nog had gereisd. De Serviër schakelde het federale gerechtshof in om de zaak opnieuw te bekijken, maar kreeg daar geen gelijk.

Djokovic won Australian Open negen keer

De zaak rond Djokovic leidde tot spanningen in Australië en Servië. Veel Australiërs vonden dat de tennisser geen voorkeursbehandeling verdiende. In het land zijn tijdens de pandemie strikte inreisregels van kracht geweest.

In Servië werd het handelen van Australië gelaakt. Srdjan Djokovic, de vader van de tennisser, zei zelfs dat zijn zoon gevangen werd gehouden.

In de periode tussen de uitspraak van de rechter op maandag en het intrekken van het visum door de immigratieminister op vrijdag stond Djokovic enkele malen op de tennisbaan in Melbourne om zich voor te bereiden op de Australian Open. De andere dagen bracht hij in een quarantainehotel door, waarin voornamelijk asielzoekers gehuisvest zijn.

Djokovic heeft de Australian Open al negen keer gewonnen, waarmee hij recordhouder is. Samen met Rafael Nadal en Roger Federer deelt hij het record van twintig Grand Slam-zeges.

Van die drie zal alleen Nadal deelnemen aan het toernooi, dat maandag begint.