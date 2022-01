Veel toptennissers op de Australian Open hebben het gehad met de vele aandacht die Novak Djokovic opslokt in Melbourne. Ze vinden dat er door de soap rondom het visum van de ongevaccineerde Serviër te weinig aandacht uitgaat naar de sport zelf.

"Novak is zonder twijfel een van de beste spelers in de geschiedenis van het tennis. Maar er is geen enkele speler die belangrijker is dan het toernooi zelf, nietwaar?", zei Rafael Nadal zaterdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de Australian Open.

"Of het nu gaat om Roger (Federer, red.), Novak, Björn Borg of mijzelf: de Australian Open is veel belangrijker dan één speler. Als Novak toch nog mee mag doen, is dat oké. Als hij niet mee mag doen, dan wordt het ook zonder hem een geweldig toernooi. Ik ben slechts een buitenstaander die het circus van een afstand bekijkt, maar ik word er wel een beetje moe van."

De zaak rondom de 34-jarige Djokovic is al anderhalve week het gesprek van de dag in Australië en overschaduwt de aanloop naar het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar volledig. De Serviër, wiens visum vrijdag voor de tweede keer werd ingetrokken, hoort zondag na zijn beroepszaak of hij in Australië mag blijven of niet.

"De situatie leidt de aandacht af van de geweldige dingen die op de baan worden neergezet", vindt US Open-winnares Emma Raducanu. "Andy Murray bereikte bijvoorbeeld de finale in Sydney, dat is toch geweldig?"

33 Djokovic trekt op weg naar quarantainehotel veel bekijks

Muguruza snapt Djokovic niet, Osaka herkent situatie

Tweevoudig Grand Slam-winnares Garbiñe Muguruza vindt dat het al veel te lang duurt voordat er überhaupt duidelijkheid is over de deelname van Djokovic. De verliezend Australian Open-finaliste van 2020, die in haar carrière Roland Garros en Wimbledon won, vindt dat de Serviër dat vooral aan zichzelf te wijten heeft.

"We willen allemaal verder en ons focussen op het gave aspect van een Grand Slam-toernooi. Dit had allemaal voorkomen kunnen worden als hij zich, net als wij allemaal, had laten vaccineren en de dingen had geregeld die nodig zijn om hier te komen. Iedereen kende de regels, je hoeft ze alleen maar te volgen. Ik denk niet dat dat zo moeilijk is", aldus Muguruza.

Naomi Osaka probeerde op de vlakte te blijven toen haar op een persconferentie werd gevraagd naar de situatie rond Djokovic. De viervoudig Grand Slam-winnares, die vorig jaar voor Roland Garros opzien baarde door een mediaboycot aan te kondigen, kan zich wel in de nummer één van de wereld verplaatsen.

"Ik weet hoe het is om in die positie te zitten; dat tennissers vragen krijgen over die ene persoon en dat je die reacties van anderen over jou moet lezen. Dat is niet echt fraai. Het is een onfortuinlijke situatie. Het is jammer dat sommige mensen zich een geweldige speler misschien op deze manier zullen herinneren", aldus Osaka.