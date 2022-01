Andy Murray is er zaterdag niet in geslaagd om voor het eerst sinds 2019 een ATP-toernooi te winnen. De Schot pakte in de finale van het toernooi in Sydney slechts zes games tegen Aslan Karatsev: 6-3 en 6-3.

De 34-jarige Murray had het behoorlijk zwaar tegen Karatsev. De drievoudig Grand Slam-winnaar verloor direct zijn eerste servicegame aan de Rus en werd bij een stand van 3-5 nog eens gebroken, terwijl hij op de service van Karatsev geen enkel breakpoint afdwong.

In het tweede bedrijf bleef het spelbeeld onveranderd. Karatsev, die behoorlijk veel punten won met zijn eerste service, brak Murray op 1-0 voor de derde keer. Op 1-3 kreeg Murray alsnog liefst vijf breakpoints, maar Karatsev sloeg ze allemaal weg en breidde zijn voorsprong uit. Op 5-3 werkte Murray nog wel twee matchpoints weg, maar driemaal bleek scheepsrecht voor Karatsev.

De laatste keer dat Murray een ATP-titel veroverde was in oktober 2019, toen hij het indoortoernooi in Antwerpen op zijn naam schreef. Het was het eerste succes na de zware operatie aan zijn gekwetste heup. In Sydney bereikte Murray voor het eerst sinds die titel de finale van een ATP-toernooi.

Karatsev geeft doorbraak vervolg in 2022

De 28-jarige Karatsev kende in 2021 zijn doorbraak, toen hij op de Australian Open uit het niets als qualifier de halve finales bereikte. Later dat jaar veroverde de huidige nummer twintig van de wereld in Dubai en Moskou de eerste twee ATP-titels uit zijn carrière.

Murray en Karatsev bereidden zich in Sydney voor op de Australian Open, die maandag van start gaat. Murray doet met een wildcard mee in Melbourne en neemt het in de eerste ronde op tegen de Georgiër Nikoloz Basilashvili. Karatsev treft de Spanjaard Jaume Munar in zijn eerste partij.

In Adelaide ging de titel naar Thanasi Kokkinakis. De 25-jarige Australiër rekende in drie sets af met de Fransman Arthur Rinderknech: 6-7 (6), 7-6 (5) en 6-3. Botic van de Zandschulp deed ook mee aan dit toernooi, maar werd in de eerste ronde uitgeschakeld door Márton Fucsovics.

Het WTA-toernooi in Adelaide werd gewonnen door Madison Keys, die Alison Riske in de finale slechts drie games gunde: 6-1 en 6-2. In Sydney ging de titel naar Paula Badosa Gibert. De Spaanse klopte Barbora Krejcíková: 6-3, 4-6 en 7-6 (4).