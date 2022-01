Tennislegende Chris Evert is gediagnosticeerd met eierstokkanker. De achttienvoudig Grand Slam-winnares in het enkelspel maakte dat in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) op Twitter bekend.

"Ik heb heel veel geluk dat ze het in een vroeg stadium hebben gevonden. Ik verwacht positieve resultaten van mijn chemoplan", schrijft de 67-jarige Evert op Twitter. "Ik wil iedereen bedanken die respecteert dat ik me op mijn gezondheid en behandeling focus."

Nog niet zo lang geleden verloor Evert haar zusje aan de gevolgen van eierstokkanker. Jeanne Evert, die er pas in een later stadium achterkwam dat ze met de ziekte kampte, overleed in februari 2020 op 62-jarige leeftijd.

Chris Evert, een van de beste tennissters aller tijden, maakte in de jaren zeventig en tachtig furore. De Amerikaanse schreef elk Grand Slam-toernooi minstens twee keer op haar naam: ze won zeven keer Roland Garros, zes keer de US Open, drie keer Wimbledon en twee keer de Australian Open.

In het dubbelspel pakte Evert ook nog titels op Roland Garros (1974 en 1975) en Wimbledon (1976). De voormalige nummer één van de wereld veroverde in het enkelspel liefst 154 WTA-titels en sloot zeven keer het jaar af als aanvoerder van de wereldranglijst.

"We staan allemaal achter je Chrissie", zegt haar voormalige tennisrivale Martina Navrátilová, die veertien keer tegenover Evert stond in een Grand Slam-finale. "Je bent een ware kampioene en ik twijfel er niet over dat je ook deze nare tegenstander zal overwinnen."