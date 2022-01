Novak Djokovic is zaterdag (lokale tijd) zoals aangekondigd weer vastgezet in het quarantainehotel in Melbourne. De Serviër, wiens visum vrijdag opnieuw werd ingetrokken, moet daar blijven tot zijn beroepszaak zondag dient.

Na een procedurele hoorzitting, waarbij de rechter zaterdag onder meer het tijdstip van de rechtszaak van zondag bepaalde, werd de 34-jarige Djokovic in een busje teruggebracht naar het quarantainehotel in Melbourne. Daar zat hij vorige week ook al enkele dagen vast.

De nummer één van de wereld moet in het detentiecentrum blijven tot zijn beroepszaak zondag begint. De hoorzitting van de federale rechtbank staat gepland om 9.30 uur lokale tijd (zaterdag 23.30 uur Nederlandse tijd). Daarna weet Djokovic of hij in Australië mag blijven of niet.

De beroepszaak wordt het sluitstuk van een lange soap. Djokovic zag zijn visum begin januari bij aankomst in Melbourne voor het eerst ingetrokken worden, omdat de Serviër volgens de Australian Border Force (ABF) niet goed kon aantonen waarom hij een vrijstelling van vaccinatie tegen COVID-19 verdient.

De rechter oordeelde maandag dat het visum van Djokovic ten onrechte was afgepakt en dat de twintigvoudig Grand Slam-winnaar in Australië mocht blijven. Hij trainde sindsdien al een paar keer in de Rod Laver Arena, maar de minister van Immigratie besloot vrijdag om het visum van Djokovic opnieuw in te trekken. 'The Djoker' gaat in beroep en wordt het land niet uitgezet tot er een uitspraak ligt.

De slepende zaak lijkt zondag hoe dan ook ten einde te komen, want maandag gaat de Australian Open al van start. Djokovic hoopt zijn titel te verdedigen en het Grand Slam-toernooi voor de tiende keer te winnen. Als de rechter hem wederom in het gelijk stelt, neemt Djokovic het in de eerste ronde op tegen zijn landgenoot Miomir Kecmanovic.