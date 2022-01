De Servische president Aleksandar Vucic heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Australische autoriteiten, die Novak Djokovic vrijdag voor de tweede keer zijn visum ontnamen. De mondiale nummer één dreigt uitgezet te worden, waardoor hij zijn titel op de Australian Open niet kan verdedigen.

"Waarom mishandelen jullie hem? Waarom reageren jullie het niet alleen op hem af, maar ook op zijn familie en de hele natie?", fulmineerde Vucic op sociale media. Eerder noemde Vucic de pogingen om de ongevaccineerde Djokovic Australië niet binnen te laten een "politieke heksenjacht".

De Servische president is vooral boos op de Australische minister van Immigratie Alex Hawke, die vrijdag besloot gebruik te maken van zijn bevoegdheid om het visum van Djokovic alsnog in te trekken.

Dat gebeurde enkele dagen nadat een rechter in Melbourne had besloten de medische vrijstelling van Djokovic goed te keuren en hem vrij te laten uit het detentiecentrum waar de tennisser verplicht moest blijven.

"Als je Novak Djokovic wil verbieden om zijn tiende trofee in Melbourne te winnen, waarom heb je hem dan niet onmiddellijk teruggestuurd? Waarom heb je hem niet gezegd dat het onmogelijk is om een visum te krijgen?", voegde Vucic toe op Instagram. "Novak, we staan achter je!"

De Servische president Aleksandar Vucic is woedend op de Australische autoriteiten vanwege het innemen van het visum van Novak Djokovic. De Servische president Aleksandar Vucic is woedend op de Australische autoriteiten vanwege het innemen van het visum van Novak Djokovic. Foto: AFP

Djokovic wordt gehoord door rechtbank

Djokovic heeft nog de mogelijkheid gekregen in beroep te gaan tegen de intrekking van zijn visum. De 34-jarige Serviër zal vanaf zaterdagochtend wel weer in detentie moeten verblijven. Hij wordt om 8.00 uur (lokale tijd) verwacht zich te melden bij de douane. Dat is vrijdag om 22.00 uur Nederlandse tijd.

De zaak wordt zondag vervolgd door de federale rechtbank, die op die dag waarschijnlijk ook uitspraak doet. De regering heeft ermee ingestemd dat de twintigvoudig Grand Slam-winnaar het land niet uit wordt gezet voordat de hoorzitting afgelopen is.

Voor deelnemers aan de Australian Open geldt een vaccinatieplicht. Djokovic ontkwam aanvankelijk aan die plicht omdat hij een medische vrijstelling kreeg van de toernooiorganisatie en deelstaat Victoria, waarin Melbourne ligt. Volgens advocaten van Djokovic kreeg hij die vrijstelling omdat hij op 16 december nog positief werd getest op het coronavirus.

Djokovic kwam in de problemen omdat hij op zijn inreisformulier onterecht had aangevinkt dat hij in de veertien dagen voor vertrek naar Melbourne niet had gereisd. De Serviër bood zijn excuses aan voor de fout en leverde extra bewijsdocumenten aan, maar die hebben hem voorlopig niet kunnen redden.