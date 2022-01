De tenniswereld heeft vrijdag wisselend gereageerd op het intrekken van het visum van de ongevaccineerde Novak Djokovic in Australië. De nummer één van de wereld kan daardoor waarschijnlijk niet meedoen aan de Australian Open, die maandag begint.

Andy Murray, vijfvoudig finalist op de Australian Open, hoopt dat de zaak snel afgerond wordt. De voormalig nummer één weigert Djokovic "een trap te geven terwijl hij op de grond ligt".

"Het lijkt alsof dit al veel te lang bezig is en dat is slecht voor het tennis, de Australian Open en Novak", zei Murray na het bereiken van de finale van het ATP-toernooi in Sydney. "Ik zou graag zien dat het snel wordt opgelost. Ik denk dat het voor iedereen goed zou zijn als dat gebeurt."

Murray weet niet of hij Djokovic volgende week tegenkomt in Melbourne, waar ze al meerdere fraaie duels uitvochten. "Ik weet niet welke route hij inslaat, of hij in beroep kan gaan en hoelang dat duurt. Maar ik weet ook niet of hij nog steeds kan trainen terwijl het proces aan de gang is."

Djokovic kondigde na het besluit van de Australische minister van Immigratie Alex Hawke meteen aan in beroep te gaan. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar moet zich zaterdagochtend (lokale tijd) weer melden bij de rechtbank.

Andy Murray weigert om Novak Djokovic "een trap te geven terwijl hij op de grond ligt". Foto: Getty Images

'Novak kan het beste naar huis gaan'

Voormalig nummer één van de wereld Boris Becker neemt het op voor Djokovic. "De vraag is: wie is hier nu de slechterik?", vroeg de oud-coach van de Serviër zich af bij Eurosport. "Novak verbleef vijf dagen in een quarantainehotel. Dat is een redelijk verblijf, maar als je zoals Novak veganistisch leeft, geen normaal water drinkt en ook in een veel kleiner bed moet slapen, kan dat vervelend zijn."

Volgens Martina Navrátilová kan Djokovic het beste de eer aan zichzelf houden. "Het lijkt zinloos om deze strijd voort te zetten", aldus Navrátilová, die tussen 1978 en 1990 liefst achttien Grand Slam-titels veroverde.

"Dat zou het juiste zijn om te doen, maar ik weet ook wel dat hij er waarschijnlijk anders over denkt. Hij zal zijn 21e Grand Slam-titel willen winnen. Novak heeft er bewust voor gekozen om zich niet te laten vaccineren en hij heeft er blijkbaar ook voor gekozen om naar buiten te gaan terwijl hij positief was. Hij heeft te veel fouten gemaakt."

Djokovic testte naar eigen zeggen half december positief op het coronavirus, maar verbleef in die periode niet in thuisisolatie. Zo bezocht hij een basketbalwedstrijd en nam hij een speciaal voor hem gemaakte postzegel in ontvangst.