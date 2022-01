Arianne Hartono is een naam die weinig tennisfans bekend in de oren klinkt, maar de Nederlandse maakt komende week in Melbourne wel haar Grand Slam-debuut. Hoe de Meppelse met Indonesische roots zich buiten de gebaande paden naar een plek op de Australian Open knokte. "Ze laat zich niet zo snel gek maken."

Het is nog wat prematuur, maar met gevoel voor opportunisme dient zich na spelers als Kiki Bertens en Botic van de Zandschulp mogelijk een nieuwe laatbloeier aan. De eerste stap is gezet: met drie gewonnen driesetters in de kwalificaties dwong de 25-jarige Hartono een plek in het hoofdschema van de Australian Open af.

Het is niet gek dat weinig Nederlanders van haar gehoord hebben, want ze zette haar eerste grote stappen naar een profcarrière buiten onze landsgrenzen. Hartono koos als jongvolwassene voor een studie psychologie aan de universiteit in Mississippi en maakte zo gebruik van de grenzeloze mogelijkheden in de VS, de beste plek om studie met topsport te combineren.

Niet alleen rondde Hartono haar studie met succes af; in 2018 zette ze de kroon op haar jaren in Amerika door als eerste Nederlandse tennisster het prestigieuze National Collegiate Athletic Association Championship te winnen. Zo stoomde ze zich in de Verenigde Staten klaar voor een carrière als proftennisser, maar verzekerde ze zich met haar diploma ook van een vangnet, mocht dat hele tennis toch niks worden.

Arianne Hartono (rechts) met Quirine Lemoine na de door Lemoine gewonnen finale van het NK tennis in 2019. Arianne Hartono (rechts) met Quirine Lemoine na de door Lemoine gewonnen finale van het NK tennis in 2019. Foto: ANP

Tamaëla: 'Arianne laat zich niet zo snel gek maken'

Na haar Amerikaanse avontuur keerde Hartono terug in Nederland, waar ze zich de laatste anderhalf jaar aan de hand van haar privé-trainer Jan Willem Koopman volledig op tennis stortte. De dochter van Indonesische ouders werkte een berg ITF-toernooien af. In september 2021 drukte ze als WTA-debutant haar stempel door in Luxemburg als qualifier de laatste zestien te bereiken.

De zegetocht hield vlak voor de kwartfinales op tegen de als derde geplaatste Jelena Ostapenko, maar de Roland Garros-winnares van 2017 had wel drie sets nodig om Hartono uit te schakelen. Drie maanden later laat de nummer 191 van de wereld in de kwalificaties voor de Australian Open zien dat ze geen eendagsvlieg is.

"Ik volg Arianne al een tijdje en ze is nu een aantal jaar heel goed bezig", zegt Billie Jean King Cup-captain Elise Tamaëla in gesprek met NU.nl. "Ze is een speelster die ervan houdt om de druk erop te houden. Daardoor speelde ze vroeger soms een beetje onrustig en maakte ze redelijk wat fouten, maar de afgelopen maanden heeft ze de juiste balans gevonden."

"Dat iemand als Ostapenko haar niet compleet wegsloeg, zegt ook wel wat. Vooral vanaf de baseline is Arianne heel sterk, maar mentaal zit het ook goed. Het is een heel rustig meisje, ze werkt enorm hard en laat zich niet gauw gek maken. Misschien heeft haar studie psychologie daar ook wel aan bijgedragen, wie zal het zeggen. Ze is er eentje om in de gaten te houden."

Billie Jean King Cup-captain Elise Tamaëla is onder de indruk van de ontwikkeling van Arianne Hartono. Billie Jean King Cup-captain Elise Tamaëla is onder de indruk van de ontwikkeling van Arianne Hartono. Foto: ANP

'Hopelijk kunnen ze haar voor de aandacht beschermen'

In de eerste ronde van de Australian Open wacht Hartono direct een fraaie uitdaging, want ze neemt het op tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova. De nummer 61 van de wereld, die in 2019 de halve finales op Roland Garros bereikte, schreef vorige week nog het WTA-toernooi in Melbourne op haar naam.

"Anisimova is echt in vorm. Maar wat er ook gaat gebeuren, de eerste ronde van een Grand Slam-toernooi is sowieso een geweldige mijlpaal", aldus Tamaëla, die de afgelopen jaren de coach van de inmiddels gestopte Kiki Bertens was. In die hoedanigheid weet ze wat er bij een Grand Slam-toernooi op een tennisser af komt.

"Arianne gaat aanvragen krijgen voor interviews en allerlei mensen gaan wat van haar willen. Haar trainer Jan Willem is met haar in Australië, dus ik hoop dat ze haar een beetje beschermen voor de aandacht, zodat ze ook nog een beetje kan chillen en kan focussen. Want deze aandacht is ze niet gewend."

Door haar sterke resultaten speelt Hartono zich niet alleen in de kijker van de Nederlandse tennisfans, maar solliciteert ze ook nadrukkelijk voor een plek in het Billie Jean King Cup-team. De Nederlandse ploeg, die het dit jaar voor het eerst zonder Bertens moet doen, speelt in april in eigen land tegen Spanje voor een plek in de Finals van het landentoernooi.

"Er zijn meer speelsters die goed bezig zijn, zoals Richel Hogenkamp en Indy de Vroome. Het is dus nog te vroeg om iets over de selectie te zeggen. Maar als Arianne zo door blijft gaan, is de kans wel groot dat ze erbij zit", aldus Tamaëla.