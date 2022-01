Novak Djokovic gaat in beroep tegen de intrekking van zijn visum, zo heeft zijn advocaat Nicholas Wood vrijdag bekendgemaakt. De nummer één van de wereld wil het beroep vrijdag nog indienen om geen tijd te verliezen.

"Iedere minuut telt voordat het toernooi maandag begint", zei Wood, enkele uren nadat de Australische minister van Immigratie bekend had gemaakt dat Djokovic' verblijfsvergunning voor de tweede keer is ingetrokken. Wood noemt die beslissing irrationeel en heeft kritiek op het late tijdstip van het besluit.

Djokovic moet zich vrijdagavond (Nederlandse tijd) opnieuw bij de Australian Border Force (ABF) melden voor tekst en uitleg. In afwachting van de uitkomst van de beroepszaak moet hij daarna waarschijnlijk terug naar het quarantainehotel waar hij eerder werd vastgehouden.

Enkele uren na het besluit om het visum van Djokovic in te trekken, hield rechter Anthony Kelly al een digitale hoorzitting met advocaten van de twintigvoudig Grand Slam-winnaar en van de Australische overheid. Djokovic was daar ook bij aanwezig.

Bij de hoorzitting werd in kaart gebracht wat de volgende stappen zijn. Kelly bepaalde eerder deze week dat de autoriteiten ten onrechte het visum van Djokovic hadden ingetrokken.

De zaak-Djokovic in hoofdlijnen Novak Djokovic kreeg van de deelstaat Victoria en de Australische tennisbond een medische vrijstelling van een COVID-19-vaccinatie, zodat hij mee kan doen aan de Australian Open.

Bij aankomst in Melbourne werd zijn visum ingetrokken, omdat hij niet voldoende kon onderbouwen waarom hij vrijstelling verdient.

Djokovic zat in een quarantainehotel en zou uitgezet worden, maar ging in beroep.

De rechter oordeelde maandag dat het visum van Djokovic onterecht is ingetrokken en dat hij gewoon in Australië mag blijven.

De Austalische minister van Immigratie had het recht om het visum alsnog af te nemen en heeft daar vrijdag gebruik van gemaakt.

Djokovic gaat opnieuw in beroep.

Minister nam de tijd voor zijn beslissing

Aanvankelijk zou Alex Hawke, de minister die besloot om de verblijfsvergunning van Djokovic in te trekken, dinsdag al een beslissing nemen. Hij nam echter meer tijd, volgens Australische media onder meer om de juridische haalbaarheid van zijn voorgenomen besluit te onderzoeken.

Bovendien bleek dat Djokovic op zijn inreisformulier onterecht had aangevinkt dat hij in de veertien dagen voor vertrek naar Melbourne niet had gereisd. Eind december was hij namelijk nog bij evenementen in Spanje en Belgrado.

De Serviër bood zijn excuses aan voor de fout en leverde extra bewijsdocumenten aan, maar die weerhielden Hawke niet van zijn besluit. De nieuwe beroepszaak vormt nu de laatste reddingsboei voor Djokovic.