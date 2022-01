Botic van de Zandschulp begint komende week in Melbourne aan zijn eerste Grand Slam-toernooi sinds zijn indrukwekkende zegetocht op de US Open van vorig jaar. De Veenendaler is in rap tempo uit de anonimiteit gestapt, maar blijft ook op de Australian Open zichzelf. "Ik denk niet: nu móét ik me bewijzen."

Naar het strenge Australië reizen is tegenwoordig geen invuloefening meer, zo heeft de ongevaccineerde Novak Djokovic de afgelopen twee weken wel bewezen. Maar als je eenmaal voet op Australische bodem hebt gezet, is het 'down under' wat betreft coronamaatregelen een stukje beter toeven dan in Nederland.

"Vijf dagen na aankomst moesten we weer even testen, maar nu hoeft dat de rest van het toernooi niet meer", zegt Van de Zandschulp vanuit Melbourne in gesprek met NU.nl. "Restaurants en winkels zijn gewoon open, dus de meeste avonden gaan we uit eten. Het voelt hier alsof je het normale leven weer oppakt."

De regels zijn minder streng dan in 2021 en ook voor de 26-jarige Van de Zandschulp is er in een jaar tijd veel veranderd. Vorig jaar was hij qualifier op de Australian Open, maar braken de zenuwen hem op in de eerste ronde. Daarna maakte hij op ieder Grand Slam-toernooi een goede indruk, met een kwartfinale op de US Open als ultiem hoogtepunt. De Veenendaler is geen groentje meer in Melbourne.

"Ik ga de Australian Open zeker anders in nu ik heb laten zien wat ik kan", zegt Van de Zandschulp. "Maar het is niet dat ik denk: nu móét ik me bewijzen. Er zijn jongens die best hoog op de wereldranglijst staan, maar nog nooit de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi hebben gehaald. Ik weet dat het mogelijk is, maar dat betekent niet dat ik het elke keer kan."

Botic van de Zandschulp hoopt op de Australian Open zijn zegereeks van de US Open door te trekken. Botic van de Zandschulp hoopt op de Australian Open zijn zegereeks van de US Open door te trekken. Foto: AFP

Van de Zandschulp vraagt Griekspoor om info over Struff

In de aanloop naar de Australian Open liet Van de Zandschulp verschillende gezichten zien. De huidige nummer 56 van de wereld haalde in Melbourne met goed tennis bijna voor de tweede keer in zijn loopbaan de halve finales van een ATP-toernooi, maar Grigor Dimitrov overleefde twee matchpoints. Zijn trip naar Adelaide liep een stuk minder goed af: Van de Zandschulp strandde in de eerste ronde tegen Márton Fucsovics.

"In de eerste week liet ik zien dat ik het niveau heb om van iedereen te kunnen winnen. De les is dat ik het een week later ook weer moet laten zien. In Adelaide was het gewoon niet goed genoeg", zegt de zelfkritische Van de Zandschulp, die niet erg lang heeft ingezeten over zijn wrange nederlaag tegen Dimitrov in Melbourne.

"Dat is juist wel een waardevolle wedstrijd geweest. Je kunt beter op zo'n manier verliezen dan dat je er kansloos afgaat. Dit zijn toernooien geweest waar ik lering uit kan trekken. En de eerste zege van het seizoen is al binnen, dus daar hoef ik de rest van het seizoen niet meer over na te denken."

De route naar mogelijk nieuw Grand Slam-succes begint voor Van de Zandschulp in Melbourne bij een wedstrijd tegen de Duitser Jan-Lennard Struff, de nummer vijftig van de wereld. Dezelfde Struff die vorig jaar in de eerste ronde van de US Open in vijf sets van niemand minder dan Tallon Griekspoor verloor.

"Ik zal zeker even het een en ander aan Tallon vragen om informatie in te winnen", zegt Van de Zandschulp, die in de derde ronde al Daniil Medvedev kan treffen. "Maar daar kijk ik echt nog niet naar. Eerst maar Struff, die op een goede dag heel goed kan spelen. Hij zal er vol voor gaan."