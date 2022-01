Andy Murray heeft vrijdag in Sydney voor het eerst sinds 2019 de finale van een ATP-toernooi bereikt. De 34-jarige Schot versloeg de Amerikaan Reilly Opelka, de nummer 25 van de wereld, in drie sets: 6-7 (6), 6-4 en 6-4.

Murray stond in 2019 in Antwerpen voor het laatst in de finale van een ATP-toernooi. De voormalige nummer één van de wereld haalde toen zijn 46e toernooizege binnen door Stan Wawrinka in de finale te verslaan.

In de aanloop naar de Australian Open werd Murray vorige week in Melbourne nog direct uitgeschakeld. In Sydney liet de Schot, die met een wildcard was toegelaten, weer wat van zijn oude klasse zijn.

Hij schakelde onder anderen de als tweede geplaatste Georgiër Nikoloz Basilashvili uit. In de eindstrijd neemt de nummer 135 van de wereld het op tegen landgenoot Dan Evans of de als eerste geplaatste Rus Aslan Karatsev.

Murray, die de laatste jaren door blessureleed wegzakte op de wereldranglijst, speelde vijf Australian Open-finales. De drievoudig Grand Slam-winnaar verloor ze allemaal.

Koolhof naar dubbelfinale in Adelaide

Wesley Koolhof kan voor de tweede keer in een week een ATP-toernooi op zijn naam schrijven. De 32-jarige Nederlander bereikte vrijdag in het dubbelspel de finale in Adelaide.

De als derde geplaatste Koolhof en de Brit Neal Skupski versloegen Ivan Dodig en Marcelo Melo met 6-4 en 6-1. De 37-jarige Kroaat en 38-jarige Braziliaan waren als eerste geplaatst.

Vorige week wonnen Koolhof en Skupski het ATP-toernooi van Melbourne. Voor de Nederlander betekende dat de achtste titel uit zijn loopbaan. Koolhof en Skupski vormen pas sinds dit jaar een koppel.