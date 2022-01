Met het intrekken van zijn visum lijkt er vrijdag een einde te komen aan de wekenlange soap rond de ongevaccineerde Novak Djokovic in Melbourne. De Serviër moet door het besluit van de minister Australië verlaten en kan niet meedoen aan de Australian Open.

20 november 2021: Australian Open stelt vaccinatieplicht in

Om te kunnen meedoen aan de Australian Open moeten tennissers zich laten vaccineren. Op 20 november kondigt de organisatie van het Grand Slam-toernooi aan dat de (strenge) lokale wetgeving, die stelt dat zowel sporters als publiek bij sporttoernooien en evenementen gevaccineerd moeten zijn, wordt gevolgd. "Novak weet nu dat hij gevaccineerd moet zijn om hier in actie te kunnen komen. We zouden het geweldig vinden als hij meedoet", aldus toernooidirecteur Craig Tiley.

21 november 2021: Djokovic wil nog niet zeggen of hij meedoet aan Australian Open

Direct na de aankondiging uit Melbourne zijn alle ogen gericht op Djokovic, die zich regelmatig kritisch heeft uitgelaten over het mondiale coronabeleid. De Serviër wil nog niet zeggen of hij meedoet aan het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar. "We zullen zien", is het korte antwoord op de veelgestelde vraag.

14 december: Djokovic bezoekt basketbalwedstrijd

Op 14 december woont Djokovic de basketbalwedstrijd tussen Rode Ster en Barcelona bij. De toptennisser laat zich fotograferen met Barcelona-speler Nigel Hayes-Davis, van wie de Spaanse club een dag later bekendmaakt dat hij besmet is geraakt met het coronavirus.

16 december: 'Positieve' Djokovic neemt postzegel in ontvangst en ontmoet cricketer

Op 16 december test Djokovic positief op het coronavirus. Tenminste, dat zegt hij zelf een maand later in Australië. Opvallend genoeg ontmoet hij op deze dag de voormalige Engelse cricketer Kevin Pietersen. Die plaatst een foto van hun ontmoeting op Instagram. Op dezelfde dag is Djokovic volgens Servische media ook bij de Servische postdienst, die ter ere van hem een nieuwe postzegel heeft gemaakt.

Op de dag waarop hij positief test, neemt Novak Djokovic in Servië zijn eigen postzegel in ontvangst. Op de dag waarop hij positief test, neemt Novak Djokovic in Servië zijn eigen postzegel in ontvangst. Foto: Twitter

29 december 2021: Geen ATP Cup voor Djokovic

Djokovic meldt zich af voor de ATP Cup, het toernooi dat op 1 januari begint in Sydney. Om te kunnen meedoen aan het voorbereidingstoernooi op de Australian Open had hij een vrijstelling van vaccinatie moeten krijgen van de deelstaat New South Wales en veertien dagen in quarantaine moeten gaan. Met deze afmelding lijkt het erop dat 'The Djoker' niet zal deelnemen aan de Australian Open.

4 januari 2022: Djokovic meldt dat hij is vrijgesteld van vaccinatie

De zaak rond Djokovic krijgt aan het begin van het jaar een verrassende wending. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar ontvangt een Australische vrijstelling van vaccinatie en lijkt daardoor alsnog mee te kunnen doen aan de Australian Open. Althans, dat schrijft hij op Instagram.

Djokovic stapt vol vertrouwen het vliegtuig naar Melbourne in, maar wat hij dan nog niet weet, is dat zijn vrijstelling niet zo veel waard is. De deelstaat Victoria gaf Djokovic een vrijstelling voor de Australian Open, maar visums zijn de verantwoordelijkheid van de Australische overheid.

5 januari 2022: Australische douane weigert Djokovic toegang tot land

Terwijl Djokovic zorgeloos in het vliegtuig zit, roept zijn vrijstelling in Australië woedende reacties op. De Australische minister-president Scott Morrison sorteert alvast voor op een mogelijke uitzetting van Djokovic. "We wachten zijn presentatie af en welk bewijs hij ons levert om zijn vrijstelling te ondersteunen", aldus Morrison.

"Als dat bewijs onvoldoende is, zal hij niet anders worden behandeld dan iemand anders en zal hij op het volgende vliegtuig naar huis worden gezet. Er zouden helemaal geen speciale regels voor Djokovic moeten gelden."

Een paar uur later komt Morrison zijn woorden na. Djokovic kan niet aantonen waarom hij een vrijstelling verdient en hem wordt de toegang tot Australië ontzegd; zijn vrijstelling van de deelstaat Victoria blijkt niets waard. De advocaten van Djokovic kondigen aan in beroep te gaan.

Supporters steken Novak Djokovic een hart onder de riem in Melbourne. Supporters steken Novak Djokovic een hart onder de riem in Melbourne. Foto: Getty Images

6 januari: Djokovic begint rechtszaak om uitzetting te voorkomen

De advocaten van Djokovic pakken door en spannen een rechtszaak aan in een poging om alsnog in Australië te kunnen blijven. De hoorzitting dient op 9 januari en een dag later doet de rechter uitspraak.

Djokovic verblijft in een quarantainehotel in Melbourne waar ook verschillende asielzoekers verblijven. Buiten wordt hij gesteund door verschillende supporters die staan te zwaaien met Servische vlaggen. Djokovic laat zich af en toe voor het raam van zijn hotelkamer zien.

8 januari: Advocaten zeggen dat Djokovic vrijstelling verdient wegens besmetting

De advocaten van Djokovic geven meer details prijs over waarom Djokovic een vrijstelling verdient. De negenvoudig winnaar van de Australian Open zou op 16 december positief zijn getest op het coronavirus.

10 januari: Djokovic krijgt gelijk van rechter en mag in Australië blijven

Djokovic wint de beroepszaak tegen het intrekken van zijn visum. De rechter oordeelt dat de Australische overheid niet goed heeft gehandeld door het visum van de 34-jarige Djokovic in te trekken. De nummer één van de wereld kreeg te weinig tijd om zich fatsoenlijk te verweren tegen het, volgens de rechter, "onredelijke" besluit.

Tijdens de behandeling van de zaak uit de rechter meerdere keren zijn ongenoegen over de gang van zaken. Zo vraagt hij zich hardop af wat Djokovic "nog meer had kunnen doen" om aan te tonen dat hij daadwerkelijk een medische vrijstelling van vaccinatie tegen COVID-19 verdient.

Door de uitspraak van de rechter houdt Djokovic hoop om alsnog mee te kunnen doen aan de Australian Open. "Ik ben blij en dankbaar dat de rechter het intrekken van mijn visum heeft teruggedraaid. Ondanks alles wat er is gebeurd, wil ik hier blijven en proberen mee te doen aan de Australian Open", schrijft hij op Twitter.

Servische fans vieren feest na de uitspraak van de rechter. Servische fans vieren feest na de uitspraak van de rechter. Foto: Getty Images

11 januari: Immigratieminister buigt zich over visum

Direct na de uitspraak werd duidelijk dat Djokovic nog niet helemaal zeker kon zijn van zijn zaak, omdat de Australische minister van Immigratie Alex Hawke de uitzonderlijke bevoegdheid heeft om visums in te trekken. Hawke buigt zich over de geldigheid van het visum van Djokovic en behoudt zich het recht voor om het besluit van de rechter te overrulen.

12 januari: Djokovic geeft toe dat hij inreisformulier verkeerd heeft ingevuld

In zijn vrijstellingsproces heeft Djokovic fouten gemaakt bij het invullen van zijn inreisformulier. Djokovic had aangevinkt dat hij in de veertien dagen voor vertrek naar Melbourne niet had gereisd, maar eind vorige maand was hij bij evenementen in onder meer Spanje en Belgrado geweest. Djokovic, die in deze periode ook nog eens positief testte, geeft in een interview met L'Équipe toe dat hij het formulier verkeerd heeft ingevuld. Althans, hij noemt het een menselijke fout van zijn agent. Het is geen opzet, bezweert de Serviër.

14 januari: Djokovic wordt Australië uitgezet en kan niet meedoen in Melbourne

Immigratieminister Hawke trekt het visum van Djokovic in. Hij moet door dat besluit het land verlaten en kan niet meedoen aan de Australian Open. Mogelijk vecht Djokovic het intrekken van zijn visum bij de federale rechtbank nog wel opnieuw aan.