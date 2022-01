Novak Djokovic heeft vrijdag te horen gekregen dat hij Australië alsnog moet verlaten. De minister van Immigratie heeft zijn visum ingetrokken, waardoor de nummer één van de wereld niet kan meedoen aan de Australian Open.

Het is een nieuw hoofdstuk in een lange soap, waarin de ongevaccineerde Djokovic aanvankelijk een rechtszaak tegen het intrekken van zijn visum won. Minister Alex Hawke had echter de bevoegdheid om de vergunning alsnog af te nemen en heeft dat nu gedaan.

"Ik heb op grond van sectie 133C(3) van de migratiewet gebruikgemaakt van mijn bevoegdheid, vanwege gezondheidsredenen en in het algemeen belang", laat Hawke in een verklaring weten. Mogelijk vecht Djokovic het intrekken van zijn visum bij de federale rechtbank opnieuw aan.

De uitzetting van Djokovic betekent voor nu dat hij zijn titel op de Australian Open niet kan verdedigen. Hij had het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar voor de vierde keer op rij en voor de tiende keer in totaal kunnen winnen.

Een eindzege in Melbourne had de 21e Grand Slam-titel in de loopbaan van Djokovic betekend, waarmee hij in zijn eentje recordhouder was geweest. Hij deelt het record nu nog met Roger Federer en Rafael Nadal.

De zaak-Djokovic in hoofdlijnen Novak Djokovic kreeg van de deelstaat Victoria en de Australische tennisbond een medische vrijstelling van een COVID-19-vaccinatie, zodat hij mee kan doen aan de Australian Open.

Bij aankomst in Melbourne werd zijn visum ingetrokken, omdat hij niet voldoende kon onderbouwen waarom hij vrijstelling verdient.

Djokovic zat in een quarantainehotel en zou uitgezet worden, maar ging in beroep.

De rechter oordeelde maandag dat het visum van Djokovic onterecht is ingetrokken en dat hij gewoon in Australië mag blijven.

De Austalische minister van Immigratie had het recht om het visum alsnog af te nemen en heeft daar vrijdag gebruik van gemaakt.

Minister nam de tijd voor zijn besluit

Djokovic werd vorige week bij aankomst in Australië vastgehouden in een quarantainehotel. De 34-jarige Serviër was in het bezit van een medische vrijstelling voor de Australian Open, maar kon volgens de Australian Border Force (ABF) niet goed uitleggen waarom hij die uitzondering verdiende.

De rechter bepaalde maandag dat het visum van Djokovic onterecht was ingetrokken, omdat hij op de luchthaven te weinig tijd had gekregen om zich te verweren. Hij mocht daardoor gaan en staan waar hij wilde en kon weer trainen.

Aanvankelijk zou minister Hawke dinsdag al een besluit nemen over het visum van Djokovic. Hij nam echter meer tijd, volgens Australische media onder meer om de juridische haalbaarheid van zijn voorgenomen besluit te onderzoeken.

Bovendien bleek dat Djokovic op zijn inreisformulier onterecht had aangevinkt dat hij in de veertien dagen voor vertrek naar Melbourne niet had gereisd. De Serviër bood zijn excuses aan voor de fout en leverde extra bewijsdocumenten aan, maar die hebben hem niet kunnen redden.