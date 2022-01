Arianne Hartono heeft zich vrijdag voor het hoofdtoernooi van de Australian Open geplaatst. De 25-jarige Nederlandse overleefde ook de laatste kwalificatieronde en staat voor haar debuut op een Grand Slam-toernooi. Indy de Vroome en Jesper de Jong redden het niet.

Hartono rekende in drie sets af met de Duitse Jule Niemeier, die 61 plaatsen hoger staat op de wereldranglijst (130 om 191). Het werd 6-1, 1-6 en 6-3 in een partij die ongeveer een uur en drie kwartier duurde.

De prestatie past in de opmars van Hartono, die in september in Luxemburg al haar eerste overwinning op een WTA-toernooi boekte. Begin vorig jaar stond ze nog rond de vierhonderdste plek op de wereldranglijst.

De 25-jarige De Vroome en de 21-jarige De Jong waren bij een zege in de laatste kwalificatieronde ook zeker geweest van hun Grand Slam-debuut, maar De Vroome verloor in drie sets van de Zwitserse Stefanie Vögele (3-6, 6-4, 5-7) en De Jong moest zijn meerdere erkennen in de Tsjech Tomás Machác: 6-2 en 6-3.

Later op vrijdag is Richèl Hogenkamp de laatste Nederlander die een Australian Open-ticket kan bemachtigen. Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus zijn op basis van hun plek op de wereldranglijst al zeker van deelname.

De Australian Open begint maandag.