Jesper de Jong en Indy de Vroome zijn er vrijdag niet in geslaagd om deelname aan de Australian Open af te dwingen. De Nederlandse tennissers verloren allebei in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi.

De 21-jarige De Jong moest zijn meerdere erkennen in de Tsjech Tomás Machác, die hem in een partij van iets meer dan een uur met 6-2 en 6-3 de baas was. De Vroome (25) verloor in drie sets van de Zwitserse Stefanie Vögele: 3-6, 6-4 en 5-7.

Voor zowel De Jong als De Vroome had een overwinning tot een debuut op een Grand Slam-toernooi geleid. Later op vrijdag komen Richèl Hogenkamp en Arianne Hartono nog in actie in de beslissende ronde van de kwalificaties.

Hogenkamp en Hartono hopen zich bij hun landgenoten Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus te voegen. Zij zijn op basis van hun plek op de wereldranglijst rechtstreeks tot het hoofdschema toegelaten.

De Australian Open begint maandag. Novak Djokovic en Naomi Osaka zijn er titelverdediger, al staat achter de deelname van Djokovic nog altijd een vraagteken. Zijn visum kan nog worden ingetrokken door de minister van Immigratie.