Stéfanos Tsitsipás heeft donderdag in een interview uitgehaald naar Novak Djokovic. De Griek vindt dat de nummer één van de wereld de andere spelers op de Australian Open voor gek zet door zijn eigen regels te bepalen.

"Het lijkt erop dat niet iedereen zich aan de regels in Australië houdt", doelde Tsitsipás in gesprek met de Indiase nieuwszender WION op Djokovic. "Een klein deel volgt zijn eigen weg en zet de meerderheid zo voor gek."

"Djokovic bepaalt zijn eigen regels en heeft iets gedaan wat weinig spelers durven", vervolgde de nummer vier van de wereld. "We wisten allemaal heel goed welke protocollen en regels er in Melbourne zouden gelden. Het is gewaagd om zo tegen de regels in te gaan en je deelname aan een Grand Slam-toernooi in gevaar te brengen."

Het is nog onzeker of Djokovic in Australië mag blijven. Het is wachten op een besluit van de Australische minister van Immigratie Alex Hawke, die het visum van de Serviër nog kan intrekken. Onduidelijk is wanneer die beslissing precies wordt genomen.

De 34-jarige Djokovic werd bij aankomst in Australië enkele dagen vastgehouden in een quarantainehotel, omdat hij onvoldoende kon bewijzen waarom hij een medische vrijstelling had. Dankzij een uitspraak van de rechter kan hij inmiddels gewoon trainen.

Eerder op de dag werd Djokovic 'gewoon' ingedeeld in het schema voor de Australian Open, die maandag van start gaat. De titelverdediger treft, mits hij mee mag doen, zijn landgenoot Miomir Kecmanovic in de eerste ronde. Tsitsipás begint het toernooi tegen de Zweed Mikael Ymer.