Tallon Griekspoor treft een pittige tegenstander in de eerste ronde van de Australian Open. De Nederlander werd donderdag bij de loting gekoppeld aan Fabio Fognini, de voormalige nummer tien van de wereld. De veelbesproken Novak Djokovic is 'gewoon' ingedeeld in het schema.

Griekspoors tegenstander Fognini is inmiddels de nummer 36 van de wereld. De 34-jarige Italiaan doet voor de 54e keer mee aan een Grand Slam-toernooi. Zijn beste prestatie was het bereiken van de kwartfinales van Roland Garros in 2011.

Overigens staat er nog wel een vraagteken achter de aanwezigheid van Griekspoor in Melbourne. De in vorm verkerende nummer 62 van de ATP-ranglijst heeft een teenblessure.

Botic van de Zandschulp (ATP-56) staat in de eerste ronde van de Australian Open tegenover Jan-Lennard Struff, die vijftigste staat op de mondiale ranking. Van de Zandschulp is er voor de vijfde keer bij op een Grand Slam.

Nog altijd onduidelijkheid rond Djokovic

De loting begon een uur later vanwege onduidelijkheid over Djokovic. Het is nog altijd onzeker of hij in Australië mag blijven. De titelverdediger werd uiteindelijk wel meegenomen in het schema. Hij treft, mits hij mag meedoen, zijn landgenoot Miomir Kecmanovic in de openingsronde.

Het wachten is nog altijd op een besluit van Alex Hawke, de Australische minister van Immigratie. Hij kan het visum van Djokovic nog intrekken. Onduidelijk is wanneer die beslissing precies wordt genomen.

De nummer één van de wereld werd bij aankomst in Australië enkele dagen vastgehouden in een quarantainehotel, omdat hij onvoldoende kon bewijzen waarom hij een medische vrijstelling had. Dankzij een uitspraak van de rechter kan Djokovic inmiddels gewoon trainen.

Arantxa Rus treft Tsjechische Zidansek

Bij de loting voor het vrouwentoernooi werd Arantxa Rus gekoppeld aan Tamara Zidansek uit Tsjechië, de mondiale nummer 31. Rus, voor de 24e keer present op een Grand Slam-toernooi, bezet zelf de 66e positie op de wereldranglijst.

Het aantal Nederlandse deelnemers op de Australian Open kan nog oplopen tot zeven. Jesper de Jong, Arianne Hartono en Richèl Hogenkamp bereikten donderdag net als Indy de Vroome de laatste kwalificatieronde.

De Australian Open begint maandag.