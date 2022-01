Robin Haase is er voor de vierde keer in zijn loopbaan niet bij op de Australian Open. De 34-jarige Nederlander ging woensdag in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi ten onder.

Haase moest als nummer 229 van de wereld zijn meerdere erkennen in Mikhail Kukushkin uit Kazachstan, die de 180e plaats op de ATP-ranglijst bezet. Het werd 7-5 en 7-6 (2).

In 2007, 2009 en 2020 was Haase er ook niet bij op de Australian Open. In de twaalf keer dat de Hagenaar wél meedeed aan het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar was het bereiken van de derde ronde in 2011 zijn beste prestatie. Negen keer strandde hij direct.

Bij de kwalificaties voor de Australian Open zijn Jesper de Jong en Tim van Rijthoven nog in de race voor een ticket bij de mannen. Bij de vrouwen zitten Richèl Hogenkamp, Indy de Vroome en Arianne Hartono nog in het toernooi.

Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus zijn op basis van hun positie op de wereldranglijst de enige Nederlanders die rechtstreeks worden toegelaten tot het hoofdtoernooi van de Australian Open, dat maandag begint.