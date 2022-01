Novak Djokovic heeft woensdag toegegeven dat zijn inreisformulier om Australië binnen te komen niet helemaal goed was ingevuld. De advocaten van de nummer één van de wereld hebben inmiddels extra informatie verstrekt over zijn visum om een langer verblijf op Australische bodem af te dwingen.

Djokovic had op zijn formulier aangevinkt dat hij in de veertien dagen voor vertrek naar Melbourne niet had gereisd. De Serviër was eind vorige maand echter bij evenementen in onder meer Spanje en Belgrado geweest.

In een verklaring zegt Djokovic dat het foutief aanvinken een vergissing van zijn agent was. Op het verstrekken van valse of misleidende informatie staat een straf in Australië.

"Hij verontschuldigt zich daar oprecht voor", aldus Djokovic over zijn agent. "Het was een menselijke fout, er is absoluut geen sprake van opzet. We leven in de bijzondere tijd van een pandemie en soms gebeurt dan zoiets."

Djokovic zegt in zijn verklaring verder dat hij lange tijd geen positieve PCR-test had gehad toen hij vorige maand een aantal evenementen bijwoonde. Dat hij op 18 december in Belgrado een interview gaf aan sportkrant L'Équipe op het moment dat hij wél wist dat hij besmet was, noemt hij een beoordelingsfout.

Djokovic wacht op besluit van minister

De door Djokovic extra aangeleverde documenten zullen van invloed zijn op de timing van een besluit van de minister van Immigratie, Alex Hawke, over het al dan niet annuleren van Djokovic' visum.

Hawkes ministerie liet dinsdag aan Australische media weten dat hij "goed nadenkt over de zaak". Dinsdag werd nog aangenomen dat Hawke pas in de loop van deze week een besluit neemt, maar dat is nu wellicht veranderd. Volgens het Australische persbureau AAP komt er op zijn vroegst donderdag duidelijkheid.

"Natuurlijk heeft dit invloed op het tijdstip van het besluit", zei een woordvoerder van het ministerie over de extra documenten die de 34-jarige Djokovic nu heeft aangeleverd.

De Australian Open begint maandag. Als Djokovic meedoet, dan kan hij het toernooi voor de vierde keer op rij en voor de tiende keer in totaal winnen. Bij een eindzege komt hij op 21 Grand Slam-titels, wat een record zou zijn.