Emma Raducanu heeft dinsdag in haar eerste wedstrijd van 2022 een slechte indruk achtergelaten. De US Open-winnares, die net hersteld is van een coronabesmetting, werd in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Sydney van de baan geveegd door Elena Rybakina: 6-0 en 6-1.

De negentienjarige Raducanu begon desastreus aan de wedstrijd op het Australische hardcourt en verloor mede door vier breaks de eerste negen games. Met een gebalde vuist en een brede lach toonde de Britse wat zelfspot toen ze de tiende game nipt won, waarmee ze een zogenoemde double bagel voorkwam.

Het was de enige game die Raducanu won, want ze werd direct daarna voor de vijfde keer in de wedstrijd gebroken. Ze wist bij een stand van 1-5 nog wel twee matchpoints weg te slaan, maar Rybakina maakte bij haar derde poging geen fout en stapte na amper een uur spelen als winnares van de baan.

Een kanttekening bij de afgetekende nederlaag is dat Raducanu geen ideale voorbereiding op het nieuwe seizoen kende. De tienersensatie raakte in december na een demonstratietoernooi in Abu Dhabi besmet met het coronavirus en meldde zich vorige week af voor het WTA-toernooi in Melbourne.

Emma Raducanu kende een desastreus begin van haar tennisseizoen. Foto: Getty Images

Raducanu bereidt zich voor op Australian Open

Raducanu kende vorig seizoen haar grote doorbraak. De in Canada geboren Britse bereikte op Wimbledon de vierde ronde en schreef later dat jaar historie op de US Open. Raducanu bereikte als qualifier het hoofdschema en won het Grand Slam-toernooi zonder ook maar een set te verliezen in New York. In december werd ze door de BBC uitgeroepen tot Sports Personality of the Year.

Op dit moment bezet Raducanu de achttiende plek op de wereldranglijst en daarmee staat ze vijf plekken lager dan Rybakina. De Russin bereikte vorig seizoen de kwartfinales op Roland Garros en de achtste finales op Wimbledon.

Het is de vraag of Raducanu op tijd haar oude vorm kan hervinden om hoge ogen te gooien op de Australian Open. Het Grand Slam-toernooi in Melbourne begint maandag. Raducanu maakt haar debuut op de Australian Open.