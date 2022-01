Bernard Tomic heeft dinsdag in de kwalificaties van de Australian Open met coronagerelateerde klachten op de baan gestaan. De Australische tennisser zei dat het hem niet verbaast als hij binnenkort positief test.

De 29-jarige Tomic ging aan het begin van de tweede set van zijn partij tegen de Rus Roman Safiullin in gesprek met de umpire. "Ik weet zeker dat ik in de komende twee dagen positief test, ik zeg het je", klonk het op de baan in Melbourne.

"Ik betaal een etentje voor je als ik niet binnen drie dagen positief test, en anders betaal jij", vervolgde Tomic. De nummer 257 van de wereld was op de baan verschenen omdat hij met een sneltest negatief testte.

Tomic plaatste zelf zijn vraagtekens bij het coronabeleid rond het eerste Grand Slam-toernooi van het seizoen. De voormalige nummer zeventien van de wereld kon niet geloven dat er geen officiële PCR-test nodig is. "Ze laten spelers naar de baan komen na slechts een zelftest in hun kamer. Kom op zeg."

Tomic werd in de eerste ronde van de kwalificaties binnen een uur uitgeschakeld door Safiullin (1-6 en 4-6). De Australiër meldde kort daarna via Instagram dat hij op advies van de doktoren in isolatie is gegaan in zijn hotelkamer.

Het hoofdtoernooi van de Australian Open begint aanstaande maandag en duurt tot en met 30 januari.