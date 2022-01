Botic van de Zandschulp is dinsdag al in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Adelaide uitgeschakeld. De Nederlander moest zijn meerdere erkennen in de Hongaar Márton Fucsovics: 3-6 en 6-7 (4).

De 26-jarige Van de Zandschulp had het de hele wedstrijd lastig met Fucsovics, de mondiale nummer 38 en nummer 8 van de plaatsingslijst. In de eerste set slaagde de Veenendaler er geen enkele keer in een breakpoint af te dwingen, terwijl hij op 3-4 wel zijn eigen servicegame en later ook de set verloor.

In het tweede bedrijf ging het meer gelijk op en kreeg Van de Zandschulp vier breakpoints, waarvan hij er maar één verzilverde. De kopman van het Nederlandse tennis sleepte er wel een tiebreak uit en kwam daarin op een 4-3-voorsprong, maar verloor daarna alle punten en dolf het onderspit.

De vroege uitschakeling in Adelaide is een domper voor Van de Zandschulp, die vorige week nog de kwartfinales van het ATP-toernooi in Melbourne bereikte. De nummer 56 van de wereld kreeg toen zelfs twee matchpoints tegen Grigor Dimitrov, maar de Bulgaar voorkwam dat de Veenendaler zich voor de tweede keer in zijn loopbaan bij de laatste vier van een ATP-toernooi zou voegen.

De 29-jarige Fucsovics bereikte in zijn loopbaan twee keer de achtste finales op de Australian Open en één keer de laatste zestien op Roland Garros. Vorig jaar haalde hij de kwartfinales op Wimbledon.

In Adelaide speelde Van de Zandschulp zijn laatste toernooi in de aanloop naar de Australian Open, die maandag begint. Vorig jaar wist de Nederlandse revelatie via de kwalificaties het hoofdtoernooi te bereiken in Melbourne, al werd hij toen in de eerste ronde kansloos uitgeschakeld door het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz.