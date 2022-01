Het lijkt er niet op dat dinsdag al duidelijk wordt of Novak Djokovic zijn visum mag behouden. De Australische minister van Immigratie Alex Hawke heeft de bevoegdheid om de Serviër alsnog het land uit te zetten, maar hij is er nog niet over uit.

"Minister Hawke overweegt nog altijd het visum van meneer Djokovic in te trekken", zegt zijn woordvoerder in een officiële verklaring aan Australische media. "Hij neemt de tijd om deze zaak zorgvuldig onderzoeken. Aangezien het proces nog lopende is, is het in juridisch opzicht ongepast om verder commentaar te geven."

De 34-jarige Djokovic dreigde maandag al Australië uit te worden gezet. De nummer één van de wereld zat sinds vorige week in een quarantainehotel, omdat zijn visum bij aankomst in Melbourne was geannuleerd. Volgens de Australian Border Force (ABF) kon de ongevaccineerde Djokovic niet goed uitleggen waarom hij een medische vrijstelling van vaccinatie tegen COVID-19 verdient.

De rechter bepaalde maandag dat het visum van Djokovic onterecht is ingetrokken, omdat hij op de luchthaven te weinig tijd heeft gekregen om zich te verweren. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar mag gaan en staan waar hij wil.

55 Fans Djokovic vieren feest in Australië na uitspraak rechter

Djokovic trainde al in Rod Laver Arena

Djokovic trainde zelfs al in de Rod Laver Arena voor de Australian Open, maar maandag werd duidelijk dat de minister van Immigratie overweegt om 'The Djoker' alsnog het land uit te zetten.

Op basis van de Migration Act kan Hawke als minister elk visum annuleren, waardoor Djokovic nog niet zeker is van zijn zaak. Australische media verwachtten op zijn vroegst dinsdag duidelijkheid, maar dat lijkt dus later deze week te worden.

Volgens The Guardian is de ABF nog aan het onderzoeken of Djokovic bij het invullen van alle reisformulieren op alle vragen wel eerlijk antwoord heeft gegeven. Zo zou Djokovic hebben gezegd dat hij in de veertien dagen voor vertrek naar Melbourne niet heeft gereisd, terwijl hij rond Kerst nog in Belgrado werd gesignaleerd.

Heel veel tijd heeft Hawke niet om tot een beslissing te komen, want de Australian Open gaat maandag van start. Het Grand Slam-toernooi in Melbourne, dat Djokovic al negen keer won, duurt tot en met 30 januari.