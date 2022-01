Bijna alle Nederlandse tennissers hebben dinsdag (lokale tijd) de tweede kwalificatieronde van de Australian Open bereikt. Jesper de Jong, Richel Hogenkamp, Indy de Vroome en Arianne Hartono overleefden een driesetter en mogen nog hopen op een plek in het hoofdschema van het Grand Slam-toernooi.

De 21-jarige De Jong had het niet makkelijk tegen Akira Santillan, de nummer 329 van de wereld, maar pakte na ruim twee uur wel de winst: 5-7, 6-4 en 6-3. De geboren Haarlemmer won veel punten op zijn eerste service en sloeg een stuk minder onnodige fouten dan zijn Japanse opponent (33 om 55).

Het is de tweede keer dat De Jong meedoet aan de kwalificaties voor een Grand Slam-toernooi. De huidige nummer 207 van de wereld probeerde vorig jaar ook het hoofdschema van de US Open te halen, maar de Belg Ruben Bemelmans klopte hem toen in de eerste kwalificatieronde.

De Jong, die het in de tweede ronde opneemt tegen het Australische talent Edward Winter, is de op twee na hoogstgeplaatste Nederlandse tennisser bij de mannen op de wereldranglijst. Botic van de Zandschulp (ATP-56) en Tallon Griekspoor (ATP-62) zijn rechtstreeks geplaatst voor de Australian Open.

Ook Robin Haase en Tim van Rijthoven hopen via de kwalificaties het hoofdtoernooi te halen. De twee Nederlanders wonnen maandag al hun eersterondepartij.

Jesper de Jong staat in de tweede kwalificatieronde voor de Australian Open. Jesper de Jong staat in de tweede kwalificatieronde voor de Australian Open. Foto: EPA

Hogenkamp, De Vroome en Hortono winnen eerste duel

Bij de vrouwen is alleen Arantxa Rus al zeker van deelname aan het hoofdschema, maar mogelijk krijgt ze gezelschap. Hogenkamp (29) rekende namelijk in een spannende partij af met Anna-Lena Friedsam: 7-5, 2-6 en 6-4. De Duitse was in 2016 nog achtstefinalist op de Australian Open. Hogenkamp haalde twee keer het hoofdtoernooi in Melbourne.

De Vroome had eerder op dinsdag al het goede voorbeeld gegeven. De geboren Brabantse was in de tweede kwalificatieronde na een marathonpartij van bijna drie uur te sterk voor de Poolse Urszula Radwanska: 7-5, 1-6 en 7-5.

Hartono was eveneens veroordeeld tot een driesetter, maar ze won wel van het Australische talent Talia Gibson: 4-6, 6-4 en 6-1. De 25-jarige Groningse, de nummer 191 van de wereld in het enkelspel, deed net als De Vroome nog nooit mee aan een Grand Slam-toernooi.

Voor Lesley Pattinama-Kerkhove zit de jacht op een Australian Open-ticket er wel al op. De dertigjarige Zuid-Hollandse, die vorig jaar de tweede ronde van Wimbledon haalde, verloor in de eerste kwalificatieronde met 7-5 en 6-2 van de Chinese Yuan Yue.

Tennissers die het hoofdtoernooi willen bereiken, moeten in het kwalificatietoernooi in totaal drie tegenstanders zien te verslaan. De Australian Open begint aanstaande maandag en duurt tot en met 30 januari.