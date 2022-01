De ATP baalt flink van alle ophef rond Novak Djokovic. De tennisbond stelt maandag dat de zaak rond de nummer één van de wereld alleen maar verliezers kent en hoopt dat de aandacht de komende tijd afneemt.

In een verklaring stelt de ATP dat er in Australië behoefte is aan duidelijkere regels, waarmee situaties als die van Djokovic voorkomen worden. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar zat enkele dagen vast wegens problemen met zijn medische vrijstelling.

"Het is duidelijk dat Novak in de veronderstelling was dat hij met zijn vrijstelling voldeed aan de toegangsregels. De reeks gebeurtenissen tot de hoorzitting van maandag zijn op alle fronten schadelijk, ook voor het welzijn van Novak en zijn voorbereiding op de Australian Open", staat in de verklaring.

"Verzoeken om medische vrijstellingen worden onafhankelijk van de ATP gedaan, al hebben we voortdurend contact gehad met de Australische bond om duidelijkheid te krijgen. We zijn blij met de uitkomst van de hoorzitting van maandag en kijken uit naar de komende weken."

De ATP benadrukt verder dat spelers nog altijd wordt aanbevolen om zich te laten vaccineren en meldt dat 97 van de tophonderdspelers inmiddels zijn ingeënt.

Rechter stelde Djokovic in het gelijk

Djokovic spande met succes een zaak aan tegen het feit dat hij sinds zijn aankomst in Australië werd vastgehouden. De Australian Border Force (ABF) vond dat hij onvoldoende kon uitleggen waarom hij een medische vrijstelling had. In Australië gelden strenge voorschriften.

Het visum van de Serviër werd ingetrokken, maar de rechter concludeerde maandag dat dat niet had gemogen. Djokovic kan daardoor in Australië blijven, al staat er nog een vraagteken achter zijn Australian Open-deelname.

Als 'The Djoker' wél meedoet, dan kan hij het toernooi in Melbourne voor de vierde keer op rij en voor de tiende keer in totaal winnen. Dat zou zijn 21e Grand Slam-titel betekenen, wat een record zou zijn.