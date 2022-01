Novak Djokovic is opgelucht en dankbaar dat hij Australië (nog) niet is uitgezet. De Serviër, die maandag door de rechter in het gelijk werd gesteld in de soap over zijn visum, houdt nog steeds hoop op deelname aan de Australian Open.

"Ik ben blij en dankbaar dat de rechter het intrekken van mijn visum heeft teruggedraaid. Ondanks alles wat er is gebeurd, wil ik hier blijven en proberen mee te doen aan de Australian Open", schrijft Djokovic op Twitter.

"Daar blijft mijn focus op liggen. Ik ben hierheen gevlogen om mee te doen aan een van de belangrijkste toernooien voor geweldige fans. Voor nu kan ik niet veel meer zeggen dan: bedankt voor de steun en alle aanmoedigingen om sterk te blijven!"

De 34-jarige Djokovic vloog vorige week met een medische vrijstelling van vaccinatie tegen COVID-19 naar Melbourne, maar daar werd hij op de luchthaven vastgehouden. De Australian Border Force (ABF) vond dat 'The Djoker' niet voldoende kon uitleggen waarom hij een vrijstelling verdient en besloot zijn visum in te trekken.

De afgelopen dagen zat Djokovic in een quarantainehotel in afwachting van zijn uitzetting, maar hij tekende met succes beroep aan. De rechter oordeelde maandag dat het visum van de nummer één van de wereld ten onrechte is afgepakt en dat hij in Australië mag blijven. Djokovic trainde maandag direct op het park van de Australian Open.

Het lijkt erop dat Djokovic volgende week ook mee kan doen het het Grand Slam-toernooi in Melbourne, maar de minister van Immigratie kan daar nog een stokje voor steken. Alex Hawke heeft in zijn functie de bevoegdheid om visums in te trekken. Hij is daar nog over aan het nadenken en neemt naar alle waarschijnlijkheid dinsdag een besluit.

55 Fans Djokovic vieren feest in Australië na uitspraak rechter

Familie: 'Dit is Novaks grootste zege uit zijn carrière'

De familie van Djokovic gaf maandagmiddag een drukbezochte persconferentie in de Servische hoofdstad Belgrado. "Dit is de grootste overwinning uit Novaks carrière", zei moeder Dijana Djokovic. "Groter dan al zijn Grand Slam-titels."

"Hij heeft niks misdaan, geen wetten overtreden. We hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Novak is geïntimeerd en gemarteld. Hij heeft gevochten tegen het systeem en de Australische regering, omdat hij het recht had om in Australië te zijn."

Vader Srdjan stelde dat het recht heeft gezegevierd. "De autoriteiten in Australië namen Novaks mensenrechten af toen hij op het vliegveld aankwam. Hij kon urenlang niet spreken met zijn advocaat, met zijn team, met zijn vrienden. Dit is niet alleen een belangrijke overwinning voor Novak, maar voor de hele vrije wereld."

De familie van Djokovic maakte een einde aan de persconferentie en begon gezamenlijk een patriottisch, Servisch lied te zingen toen journalisten vragen stelden over de positieve test van de tennisser op 16 december en zijn acties rond die datum.

Zo bezocht Novak Djokovic twee dagen voor zijn besmetting een basketbalwedstrijd tussen Rode Ster en Barcelona. En in de dagen dat hij van zijn positieve test wist, begaf Djokovic zich ook nog volop in het openbare leven. 17 december werd hij bijvoorbeeld met kinderen gefotografeerd.