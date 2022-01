Novak Djokovic behaalde maandag in de rechtszaal van Melbourne een noodzakelijke overwinning, maar het is nog altijd niet zeker of de nummer één van de wereld volgende week mee kan doen aan de Australian Open. De minister van Immigratie kan in zijn eentje nog roet in het eten van 'Novax' gooien.

De zaak-Djokovic in hoofdlijnen Novak Djokovic kreeg van deelstaat Victoria en de Australische tennisbond een medische vrijstelling van een COVID-19-vaccinatie, zodat hij mee kan doen aan de Australian Open.

Bij aankomst in Melbourne werd zijn visum ingetrokken, omdat hij niet voldoende kon onderbouwen waarom hij vrijstelling verdient.

Djokovic zat in een quarantainehotel en zou uitgezet worden, maar ging in beroep.

De rechter oordeelde maandag dat het visum van Djokovic onterecht is ingetrokken en dat hij gewoon in Australië mag blijven.

De straten van hartje Melbourne waren maandagavond (lokale tijd) even het decor van een volksfeest. Honderden fans van Djokovic vierden de uitspraak van de rechter, die oordeelde dat het visum van de nummer één van de wereld vorige week ten onrechte is ingetrokken door de Australian Border Force (ABF).

De veelbesproken Djokovic mag na een halve week het quarantainehotel verlaten, heeft al zijn persoonlijke spullen weer terug en wordt Australië niet uitgezet, maar dat laatste is mogelijk van korte duur.

De uitzonderlijke bevoegdheid van de minister van Immigratie hangt als het zwaard van Damocles boven het hoofd van Djokovic. Alex Hawke heeft namelijk het recht om het visum van de twintigvoudig Grand Slam-winnaar alsnog zonder pardon in te trekken.

Hawke had al binnen vier uur na de uitspraak van de rechter een besluit moeten nemen om Djokovic in het quarantainehotel te houden waar hij sinds vorige week donderdag verblijft, maar dat deed hij niet. Daardoor mag de negenvoudig Australian Open-winnaar vooralsnog gaan en staan waar hij wil in Australië.

Fans van Novak Djokovic zijn door het dolle heen na de uitspraak van de rechter. Fans van Novak Djokovic zijn door het dolle heen na de uitspraak van de rechter. Foto: Getty Images

Waarschijnlijk dinsdag uitsluitsel over veto van Hawke

Een deadline voor het vetorecht van de minister van Immigratie is er niet. In een officiële verklaring van het ministerie van Immigratie staat dat Hawke zich nog aan het beraden is over de kwestie. Volgens Australische media komt er op z'n vroegst pas dinsdag - in Melbourne is het tien uur later dan in Nederland - uitsluitsel.

Mocht Hawke ervoor kiezen om de rechterlijke macht te negeren en het visum van Djokovic in te trekken, dan bestaat de kans dat de Serviër de komende drie jaar niet in Australië mag komen. De regering heeft naar verluidt wel de bevoegdheid om daar per geval anders naar te kijken.

Kortom: de uitspraak van de rechter heeft maandag voorkomen dat de ongevaccineerde Djokovic al op het vliegtuig naar Servië zit, maar een achttiende deelname aan de Australian Open is nog allesbehalve een zekerheid.

Mocht 'The Djoker' meedoen, dan kan hij het toernooi voor de tiende keer winnen en daarmee het Grand Slam-record helemaal op zijn naam krijgen. Hij staat nu, net als Roger Federer en Rafael Nadal, op twintig Grand Slam-titels.