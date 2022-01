Arantxa Rus is er maandag net niet in geslaagd om de tweede ronde van het WTA-toernooi in Sydney te bereiken. De Nederlandse kreeg twee matchpoints, maar ging toch ten onder tegen Petra Kvitová.

Na een partij van bijna drie uur stapte Kvitová als winnares van de baan: 3-6, 7-6 (4) en 7-5. De 31-jarige Rus kreeg in de beslissende set op 5-4 twee matchpoints, maar Kvitová sloeg ze allebei weg. De Nederlandse verloor vervolgens haar eigen servicegame en zag de Tsjechische het karwei afmaken.

Het WTA-toernooi in Sydney is het eerste toernooi van het jaar voor Rus. Ze had het bij de loting niet getroffen met leeftijdsgenoot Kvitová, die in 2011 en 2014 Wimbledon op haar naam schreef en in 2019 nog in de finale van de Australian Open stond.

Rus is als nummer 66 van de wereld rechtstreeks geplaatst voor de Australian Open, die volgende week van start gaat in Melbourne. De kopvrouw van het Nederlandse tennis kwam twee keer tot de tweede ronde op het Grand Slam-toernooi. Vorig jaar werd ze in de eerste ronde kansloos uitgeschakeld door de Poolse Iga Swiatek.

Met Lesley Pattinama-Kerkhove, Arianne Hartono, Indy de Vroome en Richèl Hogenkamp zijn er nog vier Nederlandse vrouwen die zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema van de Australian Open hopen te plaatsen.