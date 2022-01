Novak Djokovic heeft maandag de beroepszaak tegen het intrekken van zijn visum gewonnen. Dat betekent dat de Serviër toch in Australië mag blijven en volgende week (waarschijnlijk) zijn titel op de Australian Open kan verdedigen.

De rechter oordeelt dat de Australische overheid niet goed heeft gehandeld door het visum van de 34-jarige Djokovic in te trekken nadat hij vorige week in Melbourne was geland. De nummer één van de wereld kreeg te weinig tijd om zich fatsoenlijk te verweren tegen het, volgens de rechter, "onredelijke" besluit.

Tijdens de behandeling van de zaak uitte de rechter meerdere keren zijn ongenoegen over de gang van zaken. Zo vroeg hij zich hardop af wat Djokovic "nog meer had kunnen doen" om aan te tonen dat hij daadwerkelijk een medische vrijstelling van vaccinatie tegen COVID-19 verdient.

De ongevaccineerde Djokovic zat sinds het intrekken van zijn visum in een quarantainehotel. Hij moest op last van de rechter binnen dertig minuten op vrije voeten worden gesteld en al zijn persoonlijke spullen terugkrijgen. Toch staat nog niet helemaal vast dat Djokovic mee mag doen aan de Australian Open.

De minister van Immigratie heeft de uitzonderlijke mogelijkheid om het visum van Djokovic alsnog in te trekken, maar daar is nog geen besluit over genomen. De rechter benadrukte dat Djokovic in dat geval de komende drie jaar niet welkom is in Australië.

42 Djokovic-fans protesteren voor zijn quarantainehotel

Djokovic kon medische vrijstelling niet goed verklaren

Djokovic arriveerde vorige week in Australië om zich voor te bereiden op de Australian Open. Alleen gevaccineerde tennissers mogen meedoen aan het Grand Slam-toernooi, maar de niet-ingeënte Serviër kreeg van de staat Victoria - daar behoort Melbourne toe - en de Australische tennisbond een medische vrijstelling.

Op de luchthaven van Melbourne oordeelde de Australian Border Force (ABF) echter dat Djokovic niet voldoende kon uitleggen waarom hij een uitzonderingspositie verdient. Na uren vast te hebben gezeten op de luchthaven van Melbourne, werd zijn visum ingetrokken en moest Djokovic naar een quarantainehotel.

In de aanloop naar de cruciale beroepszaak tegen zijn uitzetting werd bekend dat Djokovic een medische vrijstelling kreeg vanwege een recente coronabesmetting. 'The Djoker' zou op 16 december positief zijn getest op het coronavirus.

Door het besluit van de rechter begint Djokovic volgende week gewoon als titelverdediger aan de Australian Open (17-30 januari). Hij won het Grand Slam-toernooi al negen keer. Als Djokovic deze editie ook op zijn naam schrijft, dan krijgt hij het Grand Slam-record alleen in handen. Hij staat nu nog op gelijke hoogte met Roger Federer en Rafael Nadal (ieder twintig Grand Slam-titels).