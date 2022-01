Robin Haase heeft in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open overleefd. De Nederlander versloeg met de Slowaak Andrej Martin de nummer één van de plaatsingslijst.

De 34-jarige Haase trok na bijna twee uur aan het langste eind tegen Martin, de nummer 116 van de wereld: 6-0, 4-6 en 7-5. De Hagenaar zag de Slowaak liefst 47 onnodige fouten slaan, 20 meer dan hijzelf. In de laatste set verzuimde Haase op 5-0 en 5-2 een matchpoint te benutten, maar hij kwam met de schrik vrij en won de wedstrijd met een love break op 6-5.

De zwaarbevochten zege is een opsteker voor Haase, die inmiddels is afgezakt naar de 229e positie op de wereldranglijst. De voormalige nummer 33 hoopt voor de dertiende keer mee te doen aan het hoofdschema van de Australian Open.

Vorig jaar strandde Haase in de laatste kwalificatieronde, maar als lucky loser mocht hij toch meedoen aan het Grand Slam-toernooi in Melbourne. De Serviër Filip Krajinovic hield hem toen uit de tweede ronde.

In de tweede en voorlaatste kwalificatieronde wacht Haase opnieuw geen eenvoudige opgave, want dan speelt hij tegen Mikhail Kukushkin. De 34-jarige Kazach was op het hoogtepunt van zijn loopbaan de nummer 39 van de wereld. Als Haase die partij wint, moet hij nog één tegenstander verslaan om het hoofdtoernooi te bereiken.

Met Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn er twee Nederlandse mannen rechtstreeks geplaatst voor de Australian Open. Griekspoor kampt wel met een voetblessure, maar hij hoopt op tijd fit te zijn. Naast Haase proberen Jesper de Jong en Tim van Rijthoven het hoofdtoernooi via de kwalificaties te bereiken bij de mannen.