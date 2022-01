Volgens Craig Tiley is Novak Djokovic het slachtoffer van verwarrende coronaregels in Australië. De nummer één van de wereld hoort maandag op zijn vijfde dag in een quarantainehotel van een rechter of hij het land binnen mag.

"We gaan niemand de schuld geven. Alles wat ik kan zeggen is dat er de hele tijd veel tegenstrijdige informatie is", zei Tiley tegen diverse Australische media. Het is de eerste keer dat de toernooidirecteur zich uitspreekt over de kwestie die de tenniswereld al enkele dagen bezighoudt.

Djokovic arriveerde woensdag in Melbourne. De Australian Open had de Serviër toegezegd dat hij een uitzondering zou krijgen op de vaccinatieplicht vanwege een besmetting die de tennisser in december had doorgemaakt. Bij aankomst in Australië werd Djokovic echter toegang tot het land geweigerd.

Tiley zegt zich gebaseerd te hebben op advies van de overheid van deelstaat Victoria. De regels rondom de vaccinatieplicht vallen echter onder de landelijke overheid, zo benadrukte die zondag. Advocaten van de regering meldden zondag dat de recente besmetting van Djokovic onvoldoende is voor een uitzondering op de vaccinatieplicht voor reizigers.

De toestand heeft geleid tot heftige politieke discussies in Servië en Australië. Bij het quarantainehotel voor vluchtelingen waar Djokovic verblijft, protesteren al dagenlang voor- en tegenstanders onder ruime politiebegeleiding.

42 Djokovic-fans protesteren voor zijn quarantainehotel

Tiley hoopt dat Djokovic kan deelnemen

Tiley betreurt het ontstaan van de situatie. "We hebben wekelijks contact gehad met Binnenlandse Zaken, maar er kwam steeds tegenstrijdige informatie."

"Alle informatie en kennis die we destijds hadden, hebben we aan de spelers verstrekt", zei Tiley over het moment dat Djokovic kort na de jaarwisseling besloot om naar Australië te vliegen.

Maandag zullen advocaten van Djokovic en de overheid de zaak bepleiten bij de rechter, die vermoedelijk op korte termijn een uitspraak doet. Een verzoek van de regering om de zaak uit te stellen tot woensdag werd zondag afgewezen. De Australian Open begint op maandag 17 januari.

Tiley hoopt dat Djokovic alsnog wordt toegelaten tot het toernooi. "Ik zou hem graag de Australian Open zien spelen, ja." Titelverdediger Djokovic kan in Melbourne voor zijn tiende Australian Open-titel gaan. Bovendien kan hij Roger Federer en Rafael Nadal overtreffen door de 21e Grand Slam in zijn carrière te winnen.