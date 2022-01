De Canadese tennissers hebben voor het eerst de ATP Cup gewonnen. Denis Shapovalov (22) en Félix Auger-Aliassime (21) waren in Sydney te sterk voor Spanje.

Shapovalov zette Canada op voorsprong door Pablo Carreño Busta met 6-4 en 6-3 te verslaan en Auger-Aliassime haalde tegen Roberto Bautista Agut het winnende punt binnen. Het werd 7-6 (3) en 6-3 voor de nummer elf van de wereld. Door de 2-0-voorsprong is de uitslag van de dubbelpartij niet meer van belang.

Spanje trad aan zonder Rafael Nadal, die de voorkeur gaf aan deelname aan het ATP-toernooi van Melbourne. Dat toernooi wist hij zondag te winnen.

Canada is over twee maanden de tegenstander van Nederland in de Davis Cup. De inzet van de ontmoeting in Den Haag, waar een gravelbaan wordt aangelegd, is plaatsing voor de Davis Cup Finals.

De Canadezen zijn de opvolgers van Rusland, dat vorig jaar de tweede editie van het landentoernooi wist te winnen. In 2020 won Spanje de eerste editie.

Het was de bedoeling dat de ATP Cup in meerdere Australische steden gespeeld zou worden, maar wegens de coronamaatregelen werd besloten alleen in Sydney te spelen.