Rafael Nadal heeft zondag het ATP-toernooi van Melbourne gewonnnen. Het was voor de Spaanse toptennisser zijn eerste optreden nadat hij vijf maanden was uitgeschakeld met een voetblessure. Bij de vrouwen bewees Simona Halep weer helemaal terug te zijn.

In de finale was Nadal met 7-6 (6) en 6-3 te sterk voor Maxime Cressy. De Amerikaanse nummer 112 van de wereld stond pas voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi.

De 35-jarige Nadal verloor geen enkele set in Melbourne. Hij hoefde slechts twee wedstrijden te winnen om tot de finale te reiken. Hij was te sterk voor de Litouwer Ricardas Berankis en de Fin Emil Ruusuvuori. Tallon Griekspoor meldde zich geblesseerd af voor de kwartfinale tegen Nadal.

Door zijn toernooiwinst leeft Nadal met een goed gevoel toe naar de Australian Open die op maandag 17 januari begint. De gravelspecialist won de eerste Grand Slam van het jaar alleen in 2009, maar kan wel geschiedenis schrijven.

Momenteel staat Nadal op twintig Grand Slam-overwinningen, waarmee hij het record deelt met Roger Federer en Novak Djokovic. De Zwitser ontbreekt wegens een knieblessure, terwijl de Serviër maandag van de rechter hoort of hij ondanks zijn vaccinatieweigering wordt toegelaten tot Australië.

Gaël Monfils veroverde zondag de titel op het toernooi van Adelaide. In de finale versloeg de als eerste geplaatste Fransman de Rus Karen Khachanov met 6-4 en 6-4.

Foto: EPA

Halep wint eerste toernooi sinds september 2020

Bij de vrouwen werd het WTA-toernooi van Melbourne gewonnen door Simona Halep. Het is haar eerste titel sinds september 2020.

De 30-jarige Roemeense was in de finale met 6-2 en 6-3 te sterk voor de Russin Veronika Kudermetova. Het betekende de 23e titel voor de voormalig nummer één van de wereld, die is afgezakt naar plek 20.

Tweevoudig Grand Slam-winnares Halep kende een teleurstellend 2021, dat gekenmerkt werd door blessureleed. Door een kuitblessure moest ze zich afmelden voor Roland Garros, Wimbledon en de Olympische Spelen. "Ik dacht dat mijn loopbaan op z'n einde liep, maar na de voorbereiding op het nieuwe seizoen heb ik het gevoel dat ik nog wel wat jaren kan spelen", liet ze begin dit jaar optekenen.

Ook de Amerikaanse Amanda Anisimova wist een toernooi in Melbourne te winnen. Er vonden deze week twee WTA-toernooien in Melbourne plaats omdat veel andere toernooien werden afgelast. Anisimova was Aljaksandra Sasnovish uit Belarus in de eindstrijd met 7-5, 1-6 en 6-4 de baas.